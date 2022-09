OL Mercato : La voie est libre pour recruter un génie brésilien !

Publié par Thomas G. le 26 septembre 2022 à 14:20





Concurrencé par de nombreux clubs pour la signature d'un grand espoir brésilien, l'OL pourrait passer à l'action après l'abandon du Real Madrid.

OL Mercato : Lyon prospecte de nouveau au Brésil

L’Olympique Lyonnais est l’un des clubs européens les plus connus au Brésil, et l’histoire d’amour entre les joueurs auriverde et Lyon pourrait perdurer. De nombreux internationaux brésiliens ont joué à Lyon ce qui a créé ce lien particulier entre le pays du foot et l'OL. Les Gones souhaiteraient recruter un nouveau talent brésilien dans les prochains moins. Selon la presse espagnole, les Lyonnais pourraient bénéficier d’un petit coup de pouce. Le journal Marca indique que le Real Madrid n’est plus intéressé par le milieu de Flamengo, João Gomes. L’espoir de 21 ans intéresse l'OL depuis plusieurs mois et les Gones étaient à la lutte avec les Madrilènes.

Après l’abandon des Merengues, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient passer à l’action pour celui qu’on appelle le nouveau Casemiro. Les Gones vont devoir se montrer prudents dans ce dossier, l’AC Milan et Manchester United sont également intéressés par la pépite de Flamengo. João Gomez pourrait quitter son club formateur cet hiver pour un montant compris entre 30 et 35 millions d’euros. Un investissement conséquent pour l'OL, mais ces dernières années les Gones n’ont pas été déçus après avoir recruté des jeunes talents brésiliens.

OL Mercato : Les Gones veulent se relancer

L'OL reste sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Ce week-end, les hommes de Peter Bosz se déplacent à Bollaert. Les Lyonnais affrontent le RC Lens qui est 4e et invaincu depuis 15 matchs en Ligue 1. Cette rencontre sera un vrai test pour les Gones, une victoire permettrait à l'OL de sortir la tête de l’eau, tandis qu’une défaite précipiterait Peter Bosz vers la sortie.

L’entraîneur néerlandais pourrait réintégrer Jérôme Boateng et Houssem Aouar dans son groupe pour ce choc. Le coach de l’Olympique Lyonnais souhaite faire des choix forts pour inverser la tendance et repartir vers l’avant. Le talent d’Houssem Aouar et l’expérience de Jérôme Boateng pourraient être précieux pour aller chercher un succès face au RC Lens.