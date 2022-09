PSG : Mbappé, les révélations qui causent le profond malaise !

Publié par Gary SLM le 27 septembre 2022 à 12:11

Kylian Mbappé pourrait conduire le PSG à une mauvaise saison 2023. Tout le vestiaire parisien est complètement retourné contre l'attaquant après les révélations de grands médias.

PSG : Kylian Mbappé isolé dans le vestiaire

Rien ne va plus au Paris Saint-Germain en partie à cause de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 serait de moins en moins supportable pour ses coéquipiers, désormais retournés contre lui. Il faut dire que les décisions du joueur du PSG, son comportement et ses déclarations ont provoqué une importante perte de popularité auprès de ses coéquipiers. Même ses entraîneurs et les supporters au club de la capitale ne seraient plus vraiment acquis à sa cause.

Sur le départ en fin de saison dernière, le coéquipier de Neymar et de Lionel Messi a prolongé son contrat contre toute attente. Quelques mois après cette prolongation, certains détails gênants ont crispé le vestiaire du PSG, notamment les avantages exigés et obtenus par le joueur sur le fonctionnement de l'équipe. Le footballeur de 23 ans veut tirer les penaltys en priorité à côté du spécialiste de l'exercice qu'est Neymar. Forcément, une telle exigence ne pouvait que frustrer le Brésilien avec qui le Français affichait pourtant une bonne entente au début. Mais ce n'est pas tout.

Les détails du contrat qui change tout au Paris SG

Selon le célèbre média américain The New York Times, Kylian Mbappé a signé un contrat pharaonique avec le PSG. Celui-ci lui aurait permis d'empocher 125 millions d'euros de prime à la signature à laquelle s'ajoute un énorme salaire annuel de 83 millions d'euros. Pour un joueur au top niveau seulement depuis 5 ans, on peut dire sans se tromper que Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du moment dans le football, sait se vendre.

Lionel Messi et Neymar, qui ont du vécu et une renommée qui n'est plus à justifier, n'ont certes pas bronché, mais rien ne dit qu'ils trouvent ce traitement du Français juste. S'ajoutent également les rumeurs de sa consultation par les dirigeants sur les décisions sportives du PSG, la frustration des cadres de l'équipe parisienne ne pouvait qu'être à son paroxysme. Mbappé aurait eu son mot à dire sur la nomination de Luis Campos en remplacement du directeur sportif brésilien Léonardo. Idem pour l'entraîneur Christophe Galtier que le dirigeant portugais a côtoyé au LOSC.

PSG Mercato : La décision de Mbappé sur Neymar

Toujours selon les rumeurs véhiculées par les grands médias, Mbappé, qui compte 7 buts en Ligue 1 et 3 buts en Ligue des Champions, aurait aussi demandé la mise en vente de Neymar lors du dernier mercato. Le Brésilien n'est pas retenu par le PSG par hasard, il donne au club l'un de ses meilleurs débuts de saison. D'autres joueurs moins chanceux que l'ancienne star du FC Barcelone seraient des victimes des choix de l'attaquant parisien. Selon El Confidencial, il y serait pour quelque chose dans les départs de Ander Herrera (prêté à l'Athletic Bilbao), Mauro Icardi (prêté à Galatasaray SK) ou même Julian Draxler qui a rejoint le Benfica Lisbonne.

Toutes ces informations sur l'attaquant de l' Équipe de France arrivent aujourd'hui aux oreilles de ses coéquipiers qui n'apprécieraient pas du tout. Le protégé de Didier Deschamps chez les Bleus serait remis en cause au sein du vestiaire du PSG. Entre-temps, sa prestation insipide de dimanche face au Danemark (0-2) en Ligue des Nations n'a pas rehaussé son image chez les supporters tricolores.

Didier Deschamps et Messi peuvent-ils sauver le soldat Mbappé ?

Deux hommes se sont distingués ces derniers jours dans la défense de l'attaquant du club de la capitale, le sélectionneur Didier Deschamps et l'attaquant star Lionel Messi. Le premier trouvait des excuses aux performances de Kylian Mbappé, en deçà des attentes, tandis que le second lui trouvait des caractéristiques particulières faisant de lui un buteur d'exception.

Deschamps et Messi sauveront-ils le soldat Mbappé ? Lui qui est constamment critiqué ces dernières semaines pour l'absence de remise en cause dont il ferait preuve. Une chose est sûre, cette saison signe l'état de grâce dont bénéficiait le joueur depuis le début de sa carrière. Ses moindres faits et gestes passent désormais à la loupe de ses pourfendeurs de plus en plus nombreux. Il va non seulement devoir rester performant avec son équipe, le Paris SG, mais aussi se montrer irréprochable pour faire retomber la pression désormais plus forte sur ses épaules. Jusque-là déterminant dans la carrière de son fils, Wilfrid Mbappé devra analyser en profondeur la situation pour donner les meilleurs conseils à son fils.