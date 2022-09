Vente OM : Après McCourt, un autre départ imminent à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2022 à 14:21

La récente démission de Frank McCourt relance les rumeurs autour de la vente OM. Un autre départ se profile déjà au sein du Conseil de surveillance du club.

Vente OM : Eyraud proche de quitter définitivement Marseille

C’est un grand chamboulement qui secoue l’Olympique de Marseille ces dernières heures. Frank McCourt, propriétaire de l' OM, vient de démissionner de son poste de président du Conseil de surveillance. Un poste qu’il occupait depuis son arrivée au club, en 2016. Si le milliardaire américain a toujours assuré qu’il restait quoiqu’il en coûte aux commandes de l’équipe phocéenne, sa démission du conseil de surveillance du club relance les spéculations autour de la Vente OM. Elle est en tout cas perçue déjà comme une excellente nouvelle pour les grands instigateurs du rachat du club sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas tout, puisque Jacques-Henri Eyraud (JHE) devrait lui aussi quitter de façon définitive Marseille.

Démis de ses fonctions de président de l’ OM en février 2021, le dirigeant français avait été nommé au poste de vice-président du conseil de surveillance du club phocéen par… Frank McCourt. RMC Sport assure alors que JHE ne devrait plus tenir ce poste suite à la démission de l'homme d'affaire américain. Son départ de ce conseil ne serait plus qu’une question de temps. Si cette information venait à se confirmer, cela pourrait même remettre en cause sa présence au sein du conseil d’administration de la LFP.

L' OM planifie un grand dégraissage cet hiver

En attendant, le président de l’OM, Pablo Longoria, a récemment confirmé les intentions du milliardaire américain. Après avoir injecté plus de 350 millions d’euros depuis son arrivée, Frank McCourt ne souhaite plus injecter beaucoup d'argents dans le club. Sauf qu'aujourd'hui, peu de clubs peuvent se permettre de fonctionner sans appui financier de leurs propriétaires. À l’heure actuelle, les finances de l’Olympique de Marseille sont au plus bas, avec un déficit inquiétant. Cette situation pousse alors les dirigeants marseillais à travailler déjà sur plusieurs transferts en interne.

Si la direction de l’ OM espère récupérer une dizaine de millions d’euros sur le transfert définitif d’Arkadiusz Milik à la Juventus, d’autres ventes surprises pourraient avoir lieu lors du prochain mercato hivernal. C’est notamment le cas de Bamba Dieng qui était proche de rejoindre l’OGC Nice cet été. Si son transfert au Gym a échoué dans les derniers instants du mercato suite à un problème détecté à son genou lors de la visite médicale, l’hypothèse de son départ est toujours sur la table. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. D’ici là, l’international sénégalais devrait réintégrer le groupe phocéen pour les prochains jours de Ligue 1 avec l’espoir de disputer quelques matchs sous le maillot phocéen, avant de s’en aller ?

Le brésilien Gerson est, lui aussi, susceptible d’être vendu en janvier. Selon plusieurs sources, la direction de l’ OM attendrait juste un montant estimé à environ 30 millions d’euros pour acter son départ. Toutes ces éventuelles ventes devraient donc permettre au club de limiter les pertes d'ici l'issue de la saison en coures. Mais cela sera-t-il suffisant pour combler ce déficit ? La solution la plus probable serait de ce fait la Vente OM.

Vente OM : Pourquoi McCourt doit-il céder le club ?

En effet, en cas de rachat, les finances du club devraient être nettement plus élevées qu’actuellement. Certaines rumeurs évoquent d’ailleurs que le fonds d’investissement saoudien, le PIF, serait toujours en négociations avec les dirigeants marseillais en vue du rachat du club. Si cette idée aboutissait, l’OM se retrouverait alors doté de moyens colossaux, plus importants qu’avec Frank McCourt. L’OM pourrait alors retrouver la place qu’il mérite parmi les top clubs européens. Mais pour l’heure, l’homme d’affaires américain maintient toujours sa position inchangée, en refusant de céder le club qu’il a racheté des bras de Margarita Louis-Dreyfus.