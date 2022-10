RC Lens - OL : Un défenseur des Sang-et-Or admiratif des Gones

RC Lens - OL : Avant le duel très attendu entre les Sang-et-Or et les Gones dimanche, un défenseur du RCL a tenu à complimenter ses futurs adversaires.

Tout le monde attend ce choc avec impatience. Qui du RC Lens, quatrième, ou de l'Olympique Lyonnais, sixième, sortira vainqueur ? Qui fera la bonne opération ? Pour le moment, les statistiques laissent présager une tendance plutôt en faveur des Nordistes. Mais les Gones vont sans doute tout faire pour empêcher une quatrième défaite de rang qui ferait très mal à l'Olympique Lyonnais et à Peter Bosz, cible de rumeurs concernant un éventuel départ.

Interrogé en conférence de presse sur le match à jouer contre Lyon, le défenseur central Kevin Danso s'est exprimé avec hâte sur son prochain adversaire :

« Tout le monde sait que Lyon est une grosse équipe et c’est une des meilleures équipes cette saison, même s’ils n’ont pas gagné les derniers matchs. Je trouve qu’ils jouent un super football. Ce sera un bon match durant lequel on devra être concentré parce qu’ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Ce sera facile de se concentrer juste sur le match. On est concentré à 100% là-dessus pour essayer de gagner, surtout devant nos supporters »