OM Mercato : C’est bouclé pour l’avenir de Gerson à Marseille

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 22:45

Buteur lors de la victoire de l’ OM à Angers, Gerson s’est exprimé sur son avenir au moment où les spéculations vont bon train.

OM Mercato : Clap de fin dans le dossier Gerson

Resté sur le banc contre le Stade Rennais (1-1), Gerson a signé son retour dans le onze d’Igor Tudor ce vendredi. Un retour gagnant pour le Brésilien. Le milieu auriverde y est allé de son but lors de la victoire de l’ OM contre le SCO Angers (0-3) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. En marge de cette affiche, l’état de forme du Brésilien, non convoqué en sélection lors de la dernière trêve internationale, était remis en question. De même, son avenir faisait l’objet de rumeurs. Un possible départ de Gerson de Marseille cet hiver était évoqué. Un montant de 30 millions d’euros comme indemnité de transfert était avancé. Au sortir de la victoire de Marseille en Anjou, le Carioca a tranché sur la question de son futur.

Le verdict est tombé dans le dossier Gerson

Arrivé l’été dernier en provenance de Flamengo, Gerson n’envisage pas encore un départ de l’Olympique de Marseille. Le milieu de 25 ans était la plus grosse recrue de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Il est encore lié au club phocéen jusqu’en 2026. Buteur contre Angers, il a inscrit sa deuxième réalisation de la saison. Au terme de sa précédente campagne, l’international auriverde (4 sélections) avait scoré à onze reprises et délivré 10 offrandes. L’idée de quitter la Provence ne traverse pas encore l’esprit de l’ancien sociétaire de Flamengo comme le rapporte Le Phocéen.

« On est content de la victoire, content du ce qu’a réalisé l’équipe. Je suis content du but que j’ai marqué. Mais l’équipe a fait un bon match, on a bien joué. C’est ça le plus important. Oui, je suis content d’être ici, de faire tous les jours le travail. Je suis très content d’être ici, c’est le plus important ».