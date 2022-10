OL : Encore un message fort d'Aulas avant Toulouse FC

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2022 à 01:21

À quelques heures du match qui oppose l’ OL et Toulouse FC, en Ligue 1, Aulas a encore passé un message à son équipe, afin de la remobiliser.

OL : Aulas remobilise son équipe contre Toulouse FC

Sur une série de 4 défaites, l’ OL n’a pas d’autres alternatives que de mettre fin à la spirale négative, par une victoire, vendredi (21h) face à Toulouse FC. Avant ce match décisif en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, prévu au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas est monté au créneau pour encourager ses joueurs et booster leur état d’esprit. Après la défaite face au RC Lens (1-0), dimanche dernier, il avait soutenu l’entraineur Peter Bosz, en lui renouvelant sa confiance, et avait remonté le moral aux Lyonnais. Dans la même démarche de solidarité, le dirigeant de l’Olympique Lyonnais a parlé à son équipe, comme il l’a fait savoir via son compte Twitter, sans dévoiler le contenu de son message.

« Le foot, c’est notre passion, l’OL, c’est toute notre vie. J’ai échangé avec nos joueurs, j’ai transmis toute votre énergie, car je sais que nous avons tous envie de la même chose : retrouver le goût de la victoire ! »

Quant à Peter Bosz, il a convoqué un groupe composé de 21 joueurs pour affronter le Téfécé. Comme annoncé, Castello Lukeba, Moussa Dembélé, Malo Gusto et Corentin Tolisso ont fait leur retour. Houssem Aouar et Maxence Caqueret figurent également parmi les joueurs retenus par l’entraineur de l’OL. Contrairement à Romain Faivre, qui se remet d’une douleur à la cuisse et n’est toujours pas opérationnel.

Le groupe de l’ OL contre Toulouse FC :

Gardiens de but : Lopes, Riou, Bonnevie

Défenseurs : Boateng, Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Mendes

Milieux de terrain : Aouar, Caqueret, Lepenant, Tolisso, Reine-Adélaïde

Attaquants : Cherki, Lacazette, Tetê, Dembélé, Toko Ekambi.