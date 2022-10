OGC Nice : Après le succès, un cadre du Gym reste prudent

Publié par Jules le 07 octobre 2022 à 21:53

Victorieux hier en Conference League, l' OGC Nice a signé son premier succès européen de la saison même si tout n'a pas été parfait face au Slovacko.

OGC Nice : Une victoire dans la douleur face au Slovacko

Alors qu'ils se déplaçaient hier sur la pelouse du Slovacko pour leur troisième match de Conference League, les Aiglons ont remporté leur première victoire sur le score de 1 à 0. Une victoire serrée qui ne reflète pas le déroulement de la rencontre et qui témoigne de la fragilité de l' OGC Nice. Comme l'a rappelé Lucien Favre après le match, le Gym a eu l'occasion de tuer le match mais n'y est pas parvenu, ce qui a donné une fin de match tendue pour les Niçois.

Même si l' OGC Nice s'est imposé hier, l'issue du match aurait pu être tout autre, ce que savent bien les joueurs du Gym. En effet, malgré la victoire, personne ne veut s'enflammer et tout l'effectif sait que la route sera encore longue. Pour le moment, les Aiglons pointent à la deuxième place de leur groupe, à égalité avec le premier et à seulement un point de Cologne, 3e du groupe.

Jean-Clair Todibo ne s'emballe pas malgré la victoire du Gym

Titulaire en défense central de l' OGC Nice hier soir, Jean-Clair Todibo ne s'emballe pas malgré la victoire et appelle ses coéquipiers au calme après le match contre le Slovacko.

"Face à une très belle équipe, qui maitrise plutôt bien son style particulier, on a peut-être encore manqué de maîtrise en fin de match. Cela dénote encore le manque de confiance dû aux derniers moments difficiles, mais je nous ai trouvés plutôt bien."

L' OGC Nice affrontera l'ESTAC ce week-end et va chercher à se relancer en championnat après deux défaites de rang. Comme l'explique le défenseur central, "il faudra encore en mettre plus dimanche contre Troyes". En cas de victoire des Aiglons, ils pourraient s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge qui n'est qu'a un petit point d'eux.