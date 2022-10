PSG Mercato : Une opportunité en or confirmée au milieu de terrain

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2022 à 22:23

À la recherche d’un nouveau renfort au milieu de terrain l’été prochain, Luis Campos serait effectivement sur les traces d’un ancien joueur du PSG.

PSG Mercato : Luis Campos a coché le nom d’un ancien Titi

Arrivé gratuitement à l’été 2019 en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est dans sa dernière année de contrat avec la Juventus Turin. Le joueur de 27 ans pourrait ainsi quitter la Vieille Dame comme il est arrivé il y a quatre ans. Annoncé tout proche de Manchester United, l’international français est finalement resté à la Juve, mais il pourrait très bien s’en aller à l’issue de l’exercice en cours.

Ce vendredi, le Corriere d'Il Torino, qui a fait le point sur l’avenir d’Adrien Rabiot, assure que le joueur formé à Paris pourrait rebrousser chemin et revenir en Ligue 1 la saison prochaine. En effet, le quotidien italien confirme que Rabiot fait bel et bien partie des options de Luis Campos pour le recrutement de l’été 2023. L’entourage du footballeur, notamment sa mère et agent Véronique Rabiot, travaillerait effectivement dans ce sens. Mais la source transalpine précise que le PSG n’est pas seul sur ce coup.

Mercato PSG : La Juventus prête à bloquer Adrien Rabiot ?

D’après les renseignements recueillis par le Corriere d'Il Torino, Adrien Rabiot disposerait d’autres options pour la suite de sa carrière en cas de départ de la Juventus Turin. En effet, s’il ne revient finalement pas au Paris Saint-Germain, le compatriote de Kylian Mbappé et ancien coéquipier de Neymar aurait aussi un faible pour le Championnat anglais. D’ailleurs, plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United, surveilleraient avec attention sa situation.

En Angleterre, le Mirror révèle que l’entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, pense que Rabiot s’est clairement bonifié et qu’il peut rendre d’énormes services aux Bianconeri. Allegri militerait donc auprès de sa direction afin que son bail soit renouvelé. Le Paris SG est ainsi prévenu.