Stade Rennais Mercato : Le président du SRFC prévient déjà Genesio

Sous contrat jusqu’en 2025, Bruno Genesio ne dispose pas d’une immunité intouchable au SRFC. D’ailleurs, son président a tenu à lui rappeler ses objectifs.

Après un début de saison compliqué, le Stade Rennais remonte la pente depuis huit matches consécutifs. Bruno Genesio et ses hommes occupent désormais la sixième place de Ligue 1 avec 16 points et se retrouvent en bonne posture pour se qualifier pour le tour suivant de Ligue Europa. Moment choisi par le président Olivier Cloarec pour rappeler la feuille de route de la saison à son entraîneur. À la faveur d’une interview accordée à Ouest-France, le dirigeant du SRFC a notamment déclaré :

« l’objectif, c’est d’être européen tous les ans. C’est la feuille de route que nous a donnée M. Pinault. On a un effectif qui est construit pour ça. Après, si on peut y associer la manière, comme cela a été le cas l’année dernière, on ne va pas s’en priver. Sur cette saison en particulier, au-delà du championnat, c’est de sortir des poules en Ligue Europa, et on verra bien où ça nous mène. Mais évidemment, c’est d’aller le plus loin possible dans toutes les compétitions et le plus haut possible en championnat. L’idée, c’est d’être compétitif sur les trois tableaux. »