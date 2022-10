OL Mercato : Accord entre Aulas et Laurent Blanc, officialisation lundi

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2022 à 15:57

Alors que Peter Bosz aurait été informé de son licenciement ce dimanche, Laurent Blanc aurait donné son accord à Jean-Michel Aulas pour lui succéder à l’OL.

OL Mercato : Laurent Blanc attendu à Lyon dès lundi

Comme déjà évoqué par le quotidien L’Équipe un peu plus tôt dans la matinée, Peter Bosz a été informé ce matin de son licenciement en tant qu’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Après une série de cinq matches sans victoires en Ligue 1, les dirigeants lyonnais ont pris la résolution de se séparer de l’ancien coach du Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le technicien batave devrait partir avec un joli chèque d’environ 2 millions d’euros d’indemnités. Pour lui succéder sur le banc des Gones, le quotidien sportif assure que Laurent Blanc a trouvé un accord avec Jean-Michel Aulas.

Alors qu’un intérim de Claudio Caçapa et Gueida Fofana était annoncé samedi soir, le nouvel entraîneur de l’OL devrait être présenté lundi. Il devrait être accompagné par Franck Passi comme adjoint. « Laurent Blanc et Franck Passi seront à Lyon ce soir pour signer leur contrat avec l’Olympique Lyonnais », indique le journaliste Karim Bennani sur Twitter. Tout serait donc réglé assez rapidement entre les décideurs olympiens et l’ancien coach du PSG à qui Aulas aurait déjà fixé sa principale mission.

Mercato OL : Le principal objectif fixé à Laurent Blanc connu

D’après L’Équipe, Laurent Blanc va s’engager pour une année, soit jusqu’au 30 juin 2024, avec l’Olympique Lyonnais plus une seconde année supplémentaire en option. Attendu dans le Rhône ce dimanche soir, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne sera pas seul puisqu’il arrive avec Frank Passi comme adjoint et Philippe Lambert comme préparateur physique.

Alors que sa dernière expérience au haut niveau date de la saison 2015-2016 sur le banc du PSG, l’ancien défenseur central de l’OM et du FC Barcelone, aura pour mission de qualifier l’OL pour le podium d’ici la fin de la saison. Pour rappel, l’équipe lyonnaise occupe actuellement la 7e place au classement de Ligue 1 avec 14 points, à 9 points du podium.