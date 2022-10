Stade Rennais Mercato : Une recrue du SRFC justifie son choix

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2022 à 17:21

Convoité par plusieurs clubs de Ligue 1 pendant le mercato, Arnaud Kalimuendo a choisi le Stade Rennais. Il évoque les raisons de son choix du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Kalimuendo se sent bien à Rennes

Après deux saisons passées en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a fait l'objet d’un transfert définitif au Stade Rennais, pour 20 M€. Il s’est engagé avec le club breton pour 5 ans, jusqu’en 2027, en aout dernier. L’attaquant formé au Paris Sain-Germain avait le choix entre plusieurs équipes : le Racing Club de Lens, qui souhaitait le conserver, le LOSC, l’OGC Nice ou encore le FC Nantes. L’international Espoir Français était courtisé par tous ces clubs, mais il a préféré le SRFC. Deux mois après son transfert à Rennes, il assure qu’il est au bon endroit.

« J’ai toujours vu le Stade Rennais comme un club familial avec beaucoup de valeurs. C’est ce que j’ai découvert en arrivant ici, dans le groupe, mais aussi avec les supporters. Il y a une belle cohésion entre le staff, les joueurs et les supporters. Quand on arrive au Roazhon Park, on sent une ferveur propre au club. Ça donne une motivation supplémentaire sur le terrain. Je suis vraiment très content de sentir une atmosphère bonne et positive. Je suis très bien ici. »

SRFC : Le jeune attaquant prêt à jouer de patience

Titulaire indiscutable au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a moins de temps de jeu à Rennes, sous les ordres de Bruno Genesio. Il a fait 5 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 2 fois. En Ligue Europa, l’attaquant de 20 ans a pris part à deux matchs, dont un d’entrée de jeu. Mais pas de quoi regretter son choix ou le décourager.

« Le Stade Rennais est une équipe qui joue l’Europe […] avec des exigences très fortes. Je désirais un nouveau challenge, une nouvelle étape où je puisse m’épanouir de fort belle manière. J’ai été formé à Paris, j’ai commencé à dix ans là-bas, mais j’étais prêt à quitter le club, à avoir du temps de jeu ailleurs et performer au très haut niveau. Chacun a sa carte à jouer, le destin de chacun est différent. Le mien est de défendre les couleurs du Stade Rennais. »

Malgré son faible temps de jeu, Arnaud Kalimuendo a marqué un but et délivré 3 passes décisives sous le maillot des Rouge et Noir, en 7 matchs joués.