OL : Blanc prend une décision forte concernant un milieu de terrain

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2022 à 21:21

Le nouvel entraineur de l' OL, Laurent Blanc, aurait pris une décision concernant Houssem Aouar, avant le match face au Stade Rennais, dimanche, à Rennes.

OL : Houssem Aouar est dans les plans de Laurent Blanc

L’arrivée de Laurent Blanc à l’ OL suscite de l’espoir chez les joueurs en manque de temps de jeu. Houssem Aouar en fait partie. Le nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais pourrait le relancer. Le milieu de terrain formé à Lyon n’a joué qu’une trentaine de minutes lors de la première journée de Ligue 1, le 5 aout 2022. Interrogé en conférence de presse, lors de sa présentation officielle, sur la situation du Tricolore (1 sélection), Laurent Blanc avait annoncé la couleur.

« Houssem Aouar ? J'estime que les joueurs sont tous concernés. Je me dois de compter sur eux, cela fera partie des discussions individuelles. J'accepte toujours les bons joueurs dans mon effectif, je pense que c'est son cas. »

Aouar, de nouveau meneur de jeu de l'Olympique Lyonnais ?

Après les échanges individuels et les entrainements de cette semaine, le successeur de Peter Bosz s’est évidemment fait une petite idée sur l’état d’esprit et la forme des joueurs de l’ OL, avant le match contre le Stade Rennais, dimanche (15h), à Rennes.

« À l'entrainement, on a fait une semaine basique avec beaucoup de travail avec le ballon, avec beaucoup de jeu. Je pense qu’il y a une notion de plaisir qui est ressortie des entrainements. Souvent quand il y a un nouvel entraineur tout le groupe est à disposition. Ça veut dire que les joueurs ont envie de jouer. »

Selon les informations de L’Équipe, Laurent Blanc, qui apprécie bien le profil de Houssem Aouar, va le relancer après deux mois sur le banc de touche sous Peter Bosz. Il compte sur le meneur de jeu formé à l’ OL, car il est « capable de poser des problèmes à l’adversaire, en ayant le ballon le plus souvent possible », comme le souhaite le Cévenol. « Quand on a le ballon, on est maitre de la situation », préconise justement le nouveau coach des Gones.