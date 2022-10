OL : Laurent Blanc s'offre déjà un triste record avec Lyon

Publié par Ange A. le 17 octobre 2022 à 08:24

Nouvel entraîneur de Lyon, Laurent Blanc s’est déjà offert un record peu reluisant lors de ses débuts ratés contre Rennes (3-2).

OL : Laurent Blanc se rate d’entrée avec Lyon

Les débuts de Laurent Blanc ne resteront pas dans les annales de l’Olympique Lyonnais. Dimanche, le nouvel entraîneur de l’OL vivait son baptême de feu face au Stade Rennais. Mais face à un SRFC en grande forme, le successeur de Peter Bosz a entamé son aventure lyonnaise par une défaite. Lyon a subi une remontada de Rennes (3-2) au Roazhon Park. Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé, avait ouvert le score pour les Gones. Martin Terrier, également auteur d’un doublé, et Amine Gouiri, deux anciens Lyonnais, ont permis aux Rouge et noir de reverser le club rhodanien. Lequel poursuit sa triste série en championnat. Privé de Coupe d’Europe cette saison, Lyon reste sur six matchs sans victoire, dont cinq défaites.

Un triste record pour Blanc chez les Gones

Suite à ses débuts manqués avec l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc s’est déjà offert un triste record. Il en effet le premier entraîneur de l’OL a débuté son aventure par une défaite depuis 27 ans. Chose qui ne s’était plus produite depuis 1995 sous Guy Stéphan. Reste maintenant à savoir s’il signera un succès lors de sa prochaine sortie en déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault. Onzième au classement, le MHSC est également en panne de résultats. Montpellier reste sur trois défaites de suite avant la réception de Lyon (10e). Le nouveau coach lyonnais se veut optimiste au micro de Prime Video pour la suite après cette première ratée.

« Je pense que ça va s’améliorer au fil du temps […]J’ai un effectif qui a perdu de la confiance. La confiance est difficile à retrouver. Ce genre de score ne va pas nous aider encore mais il y a des choses qui se sont produites. Ça fait un moment que ce n’était pas le cas. Le calendrier sera difficile, on se déplace deux fois. Jusqu’au 13 novembre, il faut grappiller des points. »