Stade Rennais : Bruno Genesio a enfin trouvé son équipe type au SRFC

Publié par Thomas le 19 octobre 2022 à 17:01

Après de longues semaine de doute, Bruno Genesio semble avoir trouvé la formule payante au Stade Rennais pour performer cette saison.

Stade Rennais : Le 4-4-2, système idéal pour le SRFC version 2022/2023

Adepte du changement de système, parfois pour pallier certains forfaits, Bruno Genesio a souvent oscillé entre le 4-3-3 et le 4-4-2 depuis son arrivée au club en 2021. Si les deux dispositifs offrent chacun des avantages différents, l'entraîneur rennais semble enfin avoir tranché cette saison, penchant pour le second système, qui lui offre une palette offensive bien plus conséquente. Utilisé contre l'Olympique Lyonnais dimanche, le 4-4-2 semble avoir trouvé son équilibre, que ce soit offensivement mais également dans l'entrejeu, depuis l'arrivée du Portugais Xeka.

Débarqué dans l'urgence durant la trêve internationale pour remplacer Baptiste Santamaria, l'ancien joueur du LOSC fait figure de chaînon manquant dans le onze du Stade Rennais. Associé à Flavien Tait, qui retrouve son meilleur niveau après un début d'exercice délicat, le milieu de 27 ans apporte une rigueur défensive bienvenue dans un effectif plutôt jeune et offensif.

Stade Rennais : Un recrutement estival tourné vers le 4-4-2

Si ce dispositif semble évident aujourd'hui, il est le fruit d'une longue recherche entre Florian Maurice et Bruno Genesio qui ont, cet été, décidé d'orienter leur mercato pour favoriser ce système. Avec les signatures d'Arnaud Kalimuendo et d'Amine Gouiri, le SRFC a directement donné le ton concernant son attaque cette saison. Si Gaëtan Laborde se retrouvait seul en pointe l'année dernière, faute de vraie concurrence, désormais ce sont deux avants-centres de haut niveau qui occupent l'attaque bretonne.

Très complices sur le terrain, les deux internationaux espoirs disposent de profils complémentaires, l'un (Kalimuendo) étant plus adepte des moyens espaces quand l'autre se distingue davantage dans un rôle de faux N°9. Les deux recrues rennaises, qui tendent encore à monter en puissance, sont épaulés par deux cadres sur les côtés, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud, qui par leurs expériences, contrebalancent avec l'insouciance du duo d'avants-centres. Un équilibre offensif permis justement par ce 4-4-2 mis en place par Bruno Genesio.

SRFC : Lovro Majer, grand sacrifié de ce dispositif

Si le schéma à deux milieux axiaux permet d'élargir les possibilités offensives du Stade Rennais, il sacrifie également le poste de N°10, qu'endosse le Croate Lovro Majer depuis son arrivée en 2021. Après un premier exercice en trombe, le milieu offensif semble davantage en difficultés cette saison, se montrant moins tranchant dans ses gestes et moins à l'aise dans son placement.

Si récemment, le joueur indiquait ne pas être handicapé par le 4-4-2, son rendement paraît toutefois affecté par ce nouveau système. Sorti du onze titulaire, Lovro Majer voit en parallèle la montée en puissance du jeune Désiré Doué, qui pourrait tout simplement le devancer dans la hiérarchie.

Stade Rennais : Une folie offensive retrouvée

Comme à son habitude, le SRFC a débuté la saison avec plusieurs carences notables, liées à un mercato important cet été qui aura grandement modifié l'équilibre de l'équipe. Depuis leur défaite contre le RC Lens fin août, les Rouge et Noir ont progressivement haussé leur niveau n'actant jusqu'à aujourd'hui aucune défaite sur 11 rencontres.

Outre cette dynamique positive, le Stade Rennais semble avoir renoué avec sa faculté à marquer beaucoup de buts lors des rencontres. Parmi les meilleurs attaques d'Europe l'année dernière, le club breton s'est remis à scorer grâce à un dispositif tourné vers l'avant, proposant un jeu séduisant et imprévisible. Lors des 3 derniers matches de Ligue 1 (OL, FC Nantes, RC Strasbourg), où le 4-4-2 a été utilisé, le SRFC a inscrit la bagatelle de 9 buts, tous issus de joueurs offensifs (Terrier, Gouiri, Kalimuendo, Doué).

Onze type du Stade Rennais cette saison :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, A. Theate, J. Rodon, A. Truffert

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, Xeka, F. Tait, M. Terrier

Attaquants : A. Gouiri, A. Kalimuendo