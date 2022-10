OL : Le coup de pression d'un buteur sur Blanc avant Montpellier

Attaquant de l’ OL, Moussa Dembélé a adressé un message à Laurent Blanc, le nouveau coach de Lyon, avant le déplacement à Montpellier.

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a raté ses débuts. Dimanche, l’ OL s’est incliné (3-2) sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Titularisé lors de cette défaite à Rennes, Moussa Dembélé a apprécié son association avec Alexandre Lacazette. En conférence de presse ce jeudi, l’attaquant lyonnais a évoqué sa complémentarité avec son nouveau capitaine. Le numéro 9 de Lyon souhaite de nouveau évoluer aux côtés de l’ancien Gunner. Un message adressé à son entraîneur en marge du déplacement à Montpellier.

« C’est plus facile de jouer avec un joueur comme lui. Mais il faut du temps pour trouver des automatismes. On se trouve de plus en plus facilement. On est complémentaires. Alexandre aime bien décrocher. Moi, j’aime bien rester devant et faire mes appels. J’essaye de rajouter du poids dans la surface. On est complémentaires ».