OL Mercato : Boateng accusé de faits graves, son départ imminent ?

Publié par Thomas le 22 octobre 2022 à 01:07

Ce vendredi, le défenseur de l'OL, Jérôme Boateng, a été auditionné en Allemagne suite à des accusations de violences conjugales. D’après la presse locale, l’ancien joueur du Bayern Munich aurait notamment pu avoir une influence sur le suicide de l'une de ses ex-compagnes.

OL : Boateng au centre d’accusations glaçantes avant le match contre Montpellier

Après son match contre le Stade Rennais perdu dimanche dernier, Jérôme Boateng a dû rapidement se détourner du ballon rond. Cette semaine, le défenseur central, relancé par Laurent Blanc, a voyagé à Munich pour comparaître devant la justice. Déjà accusé les années passées de violences conjugales, le joueur de 34 ans s’est à nouveau présenté jeudi et ce vendredi dans le cadre de son procès en appel pour violences conjugales contre son ex-compagne et mère de ses deux enfants.

Pour rappel, la recrue 2021 de l’Olympique Lyonnais avait été condamnée à verser 1,8 million d'euros à son ex-femme pour coups et blessures cette même année. Mais les accusations envers le footballeur ne s’arrêtent pas là. Ce vendredi, les journaux d’investigation Correctiv et Süddeutsche Zeitung ont mis en lumière des supposées violences de l’international allemand envers son ex-compagne Katarzyna Lenhardt, qui se serait suicidée quelques temps après.

D’après les sources, Jérôme Boateng aurait contraint son ex-compagne à signer une clause afin de l’obliger à "garder le silence" sur leur relation, ce que cette dernière aurait refusé. Le joueur aurait alors eu un comportement agressif envers elle, la frappant notamment au visage. D’après les dires de la maman de la victime, la mannequin polonaise aurait alors signé cette clause sous la menace du footballeur. Comme le rapporte les deux journaux allemands, la jeune femme se serait suicidée le 9 février 2021, soit deux semaines après la signature de cette clause.

OL : Jérôme Boateng écarté par Blanc contre Montpellier demain ?

Cette affaire parue aujourd'hui a de quoi ébranler l’Olympique Lyonnais et notamment son nouvel entraîneur, Laurent Blanc, qui comptait beaucoup sur son défenseur allemand cette saison. "On le récupère vendredi et il postule pour samedi. Il s’est entrainé mardi et mercredi et on le récupère directement à Montpellier et je pense qu’il postule pour jouer. Va-t-il jouer ? Je n’en sais rien", déclarait hier en conférence de presse le coach de l’ OL.

Si Jérôme Boateng doit effectivement apparaître dans le groupe pour affronter le MHSC ce samedi, pas sûr que ce dernier ne rejoue tout de suite avec les Gones. Face à de telles accusations, l'entraîneur des Gones devrait prendre une décision rapidement, que ce soit pour la rencontre face aux Héraultais et même pour la suite de son aventure lyonnaise.