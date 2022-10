OL : Laurent Blanc fait de grandes annonces avant Montpellier

En conférence de presse ce jeudi, Laurent Blanc est revenu sur le match contre le Stade Rennais et a fait plusieurs annonces en vue de MHSC-OL.

Arrivé en urgence pour remplacer Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc aborde chaque rencontre de championnat comme une finale avant l’heure. Triste 10e de Ligue 1, le club rhodanien a l’occasion de repartir de l’avant samedi contre le Montpellier HSC, qui culmine à la 11e place, à deux petits points des Gones au classement. Défait contre le Stade Rennais le week-end dernier, l’ OL version Blanc devra notamment corriger ses carences défensives pour espérer renouer avec le succès rapidement. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur lyonnais a confirmé cette tendance.

"On a fait un bilan de l'équipe, des buts encaissés, des buts marqués. Et Lyon marque des buts. Le problème c'est quand on en marque un, on en concède un. Il y a de gros problèmes de concentration."