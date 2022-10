PSG Mercato : 60M€, Campos sur les traces d’une étoile mondiale !

Publié par JEAN-LUC D le 22 octobre 2022 à 05:07

Soucieux de se renforcer offensivement durant l’hiver, Luis Campos, le conseiller football du PSG, serait sur les traces d’un nouveau phénomène mondial.

PSG Mercato : Luis Campos cible un génie ukrainien

Mécontent de son dernier mercato estival, Luis Campos s’active déjà en coulisses afin de compléter l’effectif de Christophe Galtier lors du prochain marché des transferts de janvier. À la recherche d’un attaquant supplémentaire, le conseiller football du Paris Saint-Germain serait littéralement tombé sous le charme d’un phénomène évoluant dans le championnat ukrainien. En effet, selon les informations du journaliste Ben Jacobs du média CBS Sports, Mykhailo Mudryk, le milieu offensif du Shakhtar Donetsk aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens.

Selon la source britannique, Campos serait d’ores et déjà entré en contact avec l'entourage du joueur de 21 ans pour prendre la température et savoir si un transfert pourrait être possible après la Coupe du monde au Qatar, soit durant l’hiver. La publication sportive indique que Mudryk serait ouvert à une telle opportunité, mais il faudra encore que la direction du Shakhtar Donetsk se décide à le laisser partir. Le Paris SG devrait également faire face à une rude concurrence dans ce dossier.

Mercato PSG : Grosse concupente pour Mykhailo Mudryk

Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, Mykhailo Mudryk brille de mille feux sous les couleurs du Shakhtar Donetsk. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le jeune international ukrainien pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. À en croire CBS Sports, le Shakhtar Donetsk aurait fixé à 60 millions d’euros le prix pour un éventuel transfert de Mudryk.

Toutefois, l’opération pourrait se boucler contre un chèque mois important, mais assorti de divers bonus. Par ailleurs, le journaliste Ben Jacobs assure que Luis Campos va devoir se montrer très convaincant sur ce coup puisqu’Arsenal serait tout aussi déterminé que le PSG pour s’offrir les services de Mykhailo Mudryk. D'autres clubs européens comme Brentford, Newcastle, l'Ajax Amsterdam et la Juventus Turin seraient aussi intéressés.