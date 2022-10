ASSE : Après Amiens, le dernier rempart des Verts savoure

Titulaire à la place d'Etienne Green face à l'Amiens SC, Matthieu Dreyer a signé une prestation de haute volée avec l'ASSE en réalisant un clean-sheet.

Considéré comme le choix fort de Laurent Batlles pour la rencontre face à l'Amiens SC, Matthieu Dreyer n'a pas déçu. L'ancien lorientais a signé un premier clean-sheet à l'extérieur, permettant à l'ASSE de l'emporter pour la première fois hors de ses bases. Un succès qui a donné beaucoup d'air à la formation stéphanoise qui est remontée à la dix-huitième place, à un point du premier non-relégable Annecy.

Recruté à l'intersaison, le portier de 33 ans peut savourer. Il porte à trois son nombre de clean-sheets réalisés cette saison, en seulement cinq matchs disputés en Ligue 2. Un bilan bien meilleur que son concurrent au même poste, Etienne Green qui n'en a fait aucun en sept rencontres jouées. Pire, le gardien franco-anglais a même pris 2 cartons rouges en ce début de saison, ce qui n'est pas le cas de Matthieu Dreyer.

Après la victoire contre l'Amiens SC, Dreyer n'a pas caché sa satisfaction quant au scénario de la rencontre :

« Ça fait du bien de ne pas prendre de but, ça veut dire que toute l’équipe a fait des efforts, franchement c’est top. On en avait besoin dans une période qui n’était pas forcément évidente. Gagner ici, ce n’est pas évident non plus, donc on continue » a d'abord lancé l'expérimenté gardien auprès du journaliste Romain Péchon.