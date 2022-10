OL : Laurent Blanc en remet une couche pour Aouar

Alors que l' OL affronte le LOSC dimanche, Laurent Blanc était présent en conférence de presse et a dit tout le bien qu'il pensait d'Houssem Aouar.

Houssem Aouar est sans doute l'un des grands gagnants du changement de coach. En effet, le milieu de terrain n'avait plus joué depuis le premier match de la saison sous l'ère Peter Bosz. Depuis que Laurent Blanc est arrivé, tout a changé pour l'international français qui retrouve des couleurs et du temps de jeu dans l'entrejeu de l' OL. En conférence de presse d'avant-match, l'ancien sélectionneur des Bleus s'est montré très élogieux avec son joueur.

"C’est un joueur qui techniquement est doué, bien sûr. Mais c’est quelqu’un qui sent le jeu. C’est quelqu’un qui anticipe le jeu. C’est quelqu’un qui est très bon quand on a le ballon. Il doit faire des efforts quand on ne l’a pas (rires). C'est ce type de joueur que j'aime. Mais je pense que beaucoup d'entraîneurs aiment ce type de joueurs. Ce n’est pas que moi."

Un éloge qui devrait faire du bien au moral d'Houssem Aouar qui pourrait être titulaire dimanche soir dans la composition de Laurent Blanc pour le prochain match de l' OL face au LOSC.

Malgré l'affection que semble porter Laurent Blanc envers Houssem Aouar, le nouveau coach de l' OL n'oublie pas que son milieu de terrain est peuplé et que de nombreux joueurs de l'Olympique Lyonnais sont très talentueux. Encore faut-il réussir à les faire jouer ensemble ?

"On a d’autres joueurs comme cela, pas que Houssem. Si j’ose dire, on a de bons joueurs de football. C’est quand même une qualité. Après il faut pouvoir les faire jouer tous ensemble. Il faut pouvoir jouer d’une certaine manière et surtout il faut avoir le caractère, la personnalité, pour quand on a le ballon créer des décalages, être dangereux et marquer des buts."