Barça Mercato : Barcelone vise un attaquant sénégalais !

A la recherche de renforts offensifs pour 2023, le Barça se serait lancé aux trousses d'un attaquant sénégalais prometteur évoluant en Liga.

Après sa nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le FC Barcelone voit s’ouvrir devant lui un chantier colossal. Si la déception est grande après cette nouvelle désillusion européenne, les changements s’annoncent immenses. Entre départs de cadres et recrutement tourné vers l’avenir, le Barça pense d’ores et déjà à son futur mercato et aurait plusieurs profils en tête. Alors que la défense risque de connaître de gros changements en 2023, c’est en attaque que le Barça pourrait frapper un joli coup l'année prochaine.

D’après les informations du Mundo Deportivo, les Blaugranas auraient jeté leur dévolu sur une sensation de Villarreal, Nicolas Jackson. À seulement 21 ans, l’attaquant sénégalais fait grandement parler de lui. Après un exercice 2021/2022 prometteur, le joueur est devenu un élément de choix dans l’effectif du Sous-marin Jaune, avec déjà 2 buts et 3 passes décisives depuis la reprise. Plutôt utilisé comme supersub par Unaï Emery cette saison, Nicolas Jackson est voué à progressivement intégrer le onze du nouveau coach Quique Setien qui voit en lui un gros potentiel. D’après la source, les Catalans auraient déjà entamé des contacts avec le natif de Banjul en vue d’une arrivée libre en juin 2023 (date de la fin de son bail à Villarreal).

Barcelone pense à blinder le poste d’Ousmane Dembélé

D’après le média catalan, Xavi et son board souhaiteraient trouver une doublure à Ousmane Dembélé sur le côté droit de l’attaque. Si l’international français donne grande satisfaction depuis la reprise, son rendement offensif (seulement 3 buts inscrits en Liga) et le manque de profondeur dans ce secteur pousse la direction à dégoter un nouveau profil à ce poste pour apporter de la concurrence. Dans cette optique, le Barça lorgnerait sur le profil de Jackson, qui dispose d’une palette offensive rare et d'une polyvalence appréciée au sein du club blaugrana.