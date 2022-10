OM-Tottenham : La stratégie d’Antoine Conte pour éliminer Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 octobre 2022 à 19:14

De passage en conférence de presse, l’entraîneur de Tottenham, Antoine Conté, a dévoilé sa stratégie pour vaincre l’ OM ce mardi soir en Ligue des champions.

OM-Tottenham : Antonio Conte salue la mentalité des hommes

Après sa défaite face à Francfort (2-1), l’ OM a glissé à la quatrième place de la poule D en Ligue des champions. Mais l’Olympique de Marseille peut encore se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la C1, le club phocée doit obligatoirement gagner face à Tottenham ce mardi soir au stade de Vélodrome, sans se soucier de l’issue de la rencontre entre le Sporting et Francfort. En attendant ce choc européen, les deux antagonismes ont connu diverses fortunes ce week-end en championnat.

Alors que l’ OM a été tenu en échec sur la pelouse de Strasbourg (2-2), les Spurs sont parvenus à renverser Bornemouth dans les ultimes instants de la rencontre en s’imposant (3-2). Présent en conférence de presse, Antonio Tottenham est revenu sur cette rencontre et a tenu à saluer la mentalité de ses hommes, qui se sont battus sans relâche.

« J’ai demandé à mes joueurs de faire preuve de plus de personnalité, de prendre plus de responsabilités. Nous avons commencé à jouer avec méchanceté, avec l'envie, avec la volonté de faire mal à l’adversaire. C'était génial de voir le désir de mes joueurs, la réaction qu'ils ont eue. Ils étaient méchants. Bien méchants. Je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils avaient décidé de gagner ce match », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Daily Mail.

Antonio Conte prévient déjà les Marseillais

Ragaillardis par cette victoire en Premier League, les joueurs de Tottenham arriveront à Marseille en pleine confiance, déterminés à « gagner cette finale ». Le coach italien veut surtout miser sur son football et espère que ses troupes feront preuve de détermination et seront impitoyables ce mardi soir sur la pelouse du Vélodrome en d’arracher la qualification dans un groupe où tout est encore possible. « Maintenant, cette victoire doit nous donner de l'enthousiasme et de la passion pour aller à Marseille et jouer une finale », a-t-il ajouté.

Les hommes d'Igor Tudor sont donc prévenus, ils feront face à des Spurs gonflés à bloc. Reste à savoir s’ils parviendront à déjouer les attaques de Tottenham. Rendez-vous est pris ce mardi soir à partir de 21h au Vélodrome.