OL : L'Olympique Lyonnais favori contre Marseille dimanche ?

Publié par Thomas le 02 novembre 2022 à 13:48

Après ses deux victoires importantes en Ligue 1, l' OL se présentera ce dimanche au Vélodrome pour défier un OM en perdition.

OL : Lyon compte surfer sur sa belle dynamique contre Marseille

Les sourires sont de sortie à l’Olympique Lyonnais. Empêtré dans une crise sportive après une série noire de 6 défaites de rang, le club rhodanien sort progressivement la tête de l’eau que ce soit dans son jeu proposé mais aussi et surtout dans les résultats. Depuis l’arrivée de Laurent Blanc, les Gones semblent davantage libérés dans leur football, sous l’impulsion du nouveau système mis en place par leur coach. Avec son 3-5-2 innovant, l’ OL se montre plus dangereux devant le but bien que la faible profondeur de banc en défense fragilise la pérennité de cette formation. Contre l’ OM dimanche, Lyon aura tout simplement l’opportunité de revenir à un petit point de son rival olympique, une chance qu’Alexandre Lacazette et les siens comptent bien saisir.

Après une première défaite encourageante contre le Stade Rennais puis deux succès au forceps face à Montpellier et Lille, Laurent Blanc souhaite poursuivre dans ce sens contre une équipe marseillaise en pleine crise. S’il y a quelques semaines, l’ OM partait grand favori de cet Olympico, aujourd’hui les cartes sont totalement redistribuées.

OM-OL : Deux états de forme drastiquement différents

Eloignés du podium, l’Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont chacun une bonne raison de s’imposer dimanche soir dans ce choc de la 14e journée de Ligue 1. Si Lyon souhaite confirmer et ne pas se saborder avant la Coupe du Monde, les Phocéens jouent de leur côté très gros. Après un début d’exercice impressionnant en championnat, les hommes d’Igor Tudor ont enchaîné les très mauvaises performances, passant d’une solide place de dauphin à une inquiétante 5e place.

Hier soir, l’ OM s’est fait sortir de la Ligue des Champions froidement par Tottenham, encaissant un deuxième but lors de la dernière seconde, privant le club d'Europa League. Sonnés de cette désillusion, les Marseillais aborderont logiquement le choc face à Lyon avec quelques maux de tête et pourraient de fait y laisser des traces.