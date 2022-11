OL : La date du retour de Tolisso avec Lyon connue !

Publié par Thomas le 04 novembre 2022 à 04:09

Absent depuis la rencontre face au Stade Rennais pour cause de blessure, le milieu de l'OL, Corentin Tolisso voit progressivement le bout du tunnel.

OL : Tolisso de retour après la Coupe du Monde ?

Arrivé cet été librement après 5 années au Bayern Munich, Corentin Tolisso avait tout d’un très bon coup mercato aux yeux des supporters et dirigeants lyonnais. Mais près de 4 mois plus tard, force est de constater que le retour du milieu tricolore en terre rhodanienne a tout d’un flop. Si les qualités du joueur de 28 ans sont indéniables, ses pépins physiques récurrents bloquent sa progression à l’Olympique Lyonnais, lui qui dispose d’un rôle de cadre dans l’effectif. Alors que Laurent Blanc indiquait lors de son arrivée vouloir s’appuyer sur ses joueurs expérimentés pour bâtir son projet, Tolisso a connu une nouvelle rechute quelques jours plus tard contre Rennes (défaite 3-2), lors d’une accélération.

Mais les fans peuvent souffler, le milieu de l’ OL devrait reffouler les terrains plus rapidement que prévu alors que certains observateurs craignaient un retour pas avant 2023. Comme le révèle Le Progrès ce jeudi, Corentin Tolisso poursuit actuellement son travail de reprise et profitera de la trêve internationale pour revenir à 100%. S’il n’est pas encore en mesure de reprendre avec le groupe et loupera donc les deux dernières échéances de Lyon avant le Mondial (OM et Nice), le natif de Tarare devrait revenir durant les matches de préparation, organisés par le club durant la trêve.

OL : Tolisso dans le groupe pour le Stade Brestois

Si tout se passe bien pour Corentin Tolisso, un retour dans le groupe lyonnais après la Coupe du Monde contre le Stade Brestois est espéré. Comptant pour la 16e journée de Ligue 1, cette rencontre aura lieu le 28 décembre prochain au stade Francis Le Blé. En attendant le retour de l'international français, Laurent Blanc devrait rééditer son trio Caqueret-Mendes-Aouar contre Marseille et l'OGC Nice.