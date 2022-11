OL : Olympico, un patron de l’équipe de Blanc prêt à enfoncer l’OM

À quelques heures de l’Olympico entre l’ OL et l’ OM, un joueur important de l’équipe lyonnaise se dit prêt à défier les Marseillais au Vélodrome, dimanche.

Après la grosse déception de l’OM en Ligue des champions, le club phocéen affronte l’ OL, dimanche soir (20h45) au Vélodrome. Un premier Olympico de a saison qui promet, compte tenu de la situation actuelle des deux adversaires en Ligue 1. L’Olympique de Marseille est 5e avec 24 points, devant l’Olympique Lyonnais, 8e avec 20 points. Meneur de jeu de l' OL, Houssem Aouar a annoncé la couleur sur le choc :

« L’Olympico est un match un peu particulier. On va y aller avec beaucoup d’envie. On sait qu’il y a une ambiance toujours particulière à Marseille. À nous d’être sereins et de faire abstraction du contexte. On doit être concentrés sur ce que l’on veut faire et ce que l’on doit faire. »