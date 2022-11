RC Lens Mercato : Un buteur justifie ses débuts ratés au Racing

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 08:39

Recruté au RC Lens lors du dernier mercato, Adam Buksa est loin de répondre aux attentes. Le Polonais a évoqué ses difficultés.

Après deux saisons en prêt prometteuses au Racing Club de Lens, Arnaud Kalimuendo a signé au Stade Rennais. Suite au départ du titi parisien, le RC Lens s’est lancé à la quête d’un nouveau buteur lors du dernier mercato estival. Les dirigeants lensois ont réussi à boucler deux signatures pour compenser le départ de Kalimuendo. Avec ses 7 réalisations en 14 matchs, Loïs Openda donne satisfaction chez les Sang et or. Ce qui est loin d’être le cas pour Adam Buksa. L’avant-centre polonais recruté en provenance de New England peine à poursuivre sur sa lancée avec le club nordiste. Il en était à 9 réalisations et 2 passes décisives en 11 rencontres avec la franchise nord-américaine avant de débarquer dans le Nord. Interrogé par le média polonais Wezlo, le buteur de 26 ans s’est livré sur ses débuts difficiles avec l’actuel dauphin du PSG.

RC Lens Mercato : Les dessous des débuts ratés d’Adam Buksa

Pour Adam Buksa, ses blessures justifient sa mauvaise passe actuelle avec son nouveau club. L’international polonais (9 sélections/5 buts) n’est pas épargné par les pépins physiques. Il a notamment manqué la préparation estivale en raison de ces pépins. « A cause de ces problèmes, c’était plus difficile pour moi que pour quelqu’un qui arrive et peut commencer à s’entraîner tout de suite. Cela a prolongé le processus d’adaptation (…) À ce jour, je ne suis pas dans ma disposition optimale. J’ai raté toute la période de préparation », a justifié l’attaquant du RC Lens.

Dans le dur, Adam Buksa compte se battre pour revenir à son meilleur niveau. Il n’a joué que quatre rencontres (54 minutes) avec les Sang et or cette saison sans se montrer décisif. « Il y a beaucoup de travail devant moi pour récupérer de la blessure et retrouver au plus vite la forme que j’avais avant mon transfert à Lens », a assuré le Polonais absent des terrains depuis le 9 octobre.