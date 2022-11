OL-OGC Nice : Un cadre de Bosz titulaire ? la compo des deux équipes

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 16:35

L’entraineur de l’ OL pourrait opérer un changement important en attaque, dans son équipe de départ contre l’OGC Nice, au Groupama Stadium ce vendredi (21h).

L’ OL reçoit l’OGC Nice, ce vendredi soir, en ouverture de la 15e journée du championnat. Les Lyonnais sont 8es avec 20 points, les Niçois suivent à la 9e place avec 19 points. Évidemment, les deux clubs auront à coeur de prendre les trois points de la victoire, avant la trêve de la Coupe du monde 2022. Un succès permettrait à l’Olympique Lyonnais de passer devant son adversaire direct. En cas de défaite, les Gones se feraient doubler par les Aiglons au classement. L’ OL reste sur une défaite contre l’OM lors de l’Olympico (1-0) au Vélodrome. Quant à l’OGC Nice, il poursuit sa série positive de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Plus précisément, les Aiglons ont enregistré 3 victoires et autant de matchs nuls. En Ligue 1 particulièrement, l’équipe de Lucien Favre a aligné deux succès à Lorient (1-2) et contre le Stade Brestois à Nice (1-0).

OL : Tetê aligné d'entrée de jeu contre l'OGC Nice ?

Laurent Blanc sait donc qu’il aura en face une équipe conquérante niçoise. Il a donc prévu de titulariser Tetê, en l’absence de Jeff Reine-Adélaïde, pour soutenir Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. Cadre de l’équipe de Peter Bosz, le milieu offensif brésilien a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives sous les ordres du coach viré. Mais depuis l’arrivée du Cévenol sur le banc de touche de l’ OL, il n’a joué que des bouts de matchs. Tetê a disputé seulement 19 minutes de jeu en quatre apparitions sous les ordres de Blanc. Opéré du genou, Jérôme Boateng devrait être remplacé par Sinaly Diomandé dans la compo lyonnaise. Maxence Caqueret, lui, devrait être préféré à Johann Lepenant, selon le quotidien sportif.

La compo probable de l’ OL

Gardien de but : Lopes

Défenseurs : Tagliafico, Mendes, Diomandé, Gusto, Lukeba

Milieux de terrain : Aouar, Caqueret

Attaquants : Lacazette, Dembélé, Tetê

La compo probable de l’OGC Nice :

Gardien de but : Schmeichel

Défenseurs : Dante, Atal, Bard, Todibo

Milieux de terrain : Lemina, Diop, Thuram, Boudaoui

Attaquants : Laborde, Pépé