OL : Les Baby Gones en grand danger, la sonnette d'alarme est tirée

Publié par Dylan le 13 novembre 2022 à 11:45

Battue sur sa pelouse par l'Olympique Alès (0-2), la réserve de l'OL se retrouve en très mauvaise posture dans son championnat, la National 2.

Il y a danger. Alors que l'Olympique Lyonnais vient de boucler une première partie de saison en demi-teinte, sa réserve sonne définitivement l'alarme. L'équipe dirigée par l'ancien footballeur Gueïda Fofana vient de perdre une rencontre capitale face à l'Olympique Alès, concurrent direct à la lutte pour le maintien sur sa propre pelouse (0-2).

Déjà sauvé de peu la saison dernière en terminant premier-non relégable (10ème), elle va désormais devoir batailler pour se donner de l'air. Avec dix petits points au compteur en ce début d'exercice 2022-2023, la réserve se situe désormais à la 12ème place du championnat de National 2, le 5ème échelon du football français. L'OL version Fofana compte deux longueurs de retard sur Fréjus, premier-non relégable après 9 journées disputées.

La réserve de l'OL n'y arrive plus à domicile

Cette 12ème place synonyme de relégation signifie un véritable mal-être chez les Baby Gones, qui n'arrivent plus à l'emporter dans leur stade Gérard Houllier 1. Pourtant, c'est ce qui faisait leur force en ce début de saison, avec 2 victoires sur les 3 premières réceptions (contre Aubagne et l'AJ Auxerre II). Mais depuis la victoire contre les Bourguignons le 1er octobre dernier, plus rien. La réserve s'est ensuite inclinée chez elle face à un candidat à la montée (RC Grasse, défaite 0-1) avant de sombrer davantage contre Alès samedi.

Il sera donc important de se relancer sur le terrain de Saint-Priest, autre concurrent au maintien (14ème, 9 pts) le 26 novembre prochain. Les Baby Gones vont devoir trouver la recette à l'extérieur, eux qui n'ont gagné qu'une seule fois en 4 déplacements (contre Lyon-Duchère, le 3 septembre dernier). Décidément, l'OL a bien du mal sur tous les plans en ce début de saison.