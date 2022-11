OL Mercato : Laurent Blanc réclame des renforts, la direction répond

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2022 à 10:45

Alors que l’entraîneur de l’ OL, Laurent Blanc, a réclamé du renfort cet hiver, le directeur technique, Bruno Cheyrou, a évoqué le sujet lundi.

Après le match nul de ses hommes contre l’OGC Nice (1-1), vendredi dernier au Groupama Stadium, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, a profité de la conférence de presse d’après-match pour lancer un message clair à sa direction : il a besoin de renforts cet hiver.

« Je pense qu'il faut renforcer le groupe, mais on fera la saison avec 90% de cet effectif, c'est la réalité. Il faudrait amener un peu d'expérience. Nous avons joué cinq matchs avec moi, dont trois à l'extérieur. Nous avons pris sept points. Ce n'est pas extraordinaire. Mais nous progressons », a déclaré Laurent Blanc. Après cette sortie médiatique, le directeur technique de l’ OL a annoncé la couleur pour la prochaine période de recrutement cet hiver.

OL Mercato : Bruno Cheyrou annonce des ajustements cet hiver

Dans des propos relayés par le site officiel de l'Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou a répondu à Laurent Blanc sur le prochain hivernal qui s’annonce à grands pas. Pour le directeur technique des Gones, d’éventuels ajustements pourraient être envisagés pour répondre aux besoins du successeur de Peter Bosz.

« S’il y a des ajustements à faire dans la limite du possible et malgré les contraintes qu'on pourra avoir, on essaiera bien entendu de modifier légèrement, d'ajuster cet effectif de manière que Laurent soit le plus satisfait et puisse travailler comme il a envie de le faire », a confié le collaborateur du président Jean-Michel Aulas. Toutefois, les supporters lyonnais ne devront pas s’attendre à voir débarquer plusieurs nouveaux visages, car comme l’a précisé Laurent Blanc, « ce sera malgré tout 90% de cet effectif-là qui sera le même pour la fin du championnat et pour cette année 2023 ».