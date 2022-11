OL : L'Olympique Lyonnais au duel avec trois cadors européens

Publié par Enzo Vidy le 15 novembre 2022 à 17:15

Pendant la trêve, les joueurs de l' OL se rendront à Dubaï pour disputer une compétition amicale où ils seront confrontés à trois cadors européens.

Il avait annoncé une préparation musclée pendant la trêve liée à la Coupe du Monde, et Laurent Blanc n'avait pas menti. Soucieux de l'état physique et athlétique de ses joueurs lors de son arrivée à Lyon le 9 octobre dernier, le technicien lyonnais avait mis l'accent sur cette trêve pour pouvoir repartir de zéro et mettre des choses en place. À l'occasion de cette longue coupure d'un mois et demi, l' OL va disputer une compétition amicale à Dubaï, la Dubaï Super Cup, qui débutera le 6 décembre prochain et qui s'achèvera six jours plus tard.

Dans cette compétition, trois autres équipes sont présentes pour se frotter aux hommes de l'Olympique Lyonnais, à savoir l'AC Milan, Arsenal et Liverpool. Des adversaires niveaux Ligue des Champions pour l' OL qui va pouvoir se faire une idée sur sa progression durant la trêve internationale.

OL : Une réaction est attendue en deuxième partie de saison

Actuellement 8e du championnat, Lyon est déjà bien distancé dans la course à l'Europe et a certainement déjà dit adieu au podium. Mais l' OL aura tout de même l'occasion d'espérer aller chercher une place européenne en fin de saison. Il faudra cependant montrer un autre visage dès le 28 décembre prochain lors du déplacement à Brest pour la reprise de la Ligue 1. D'ici là, l'Olympique Lyonnais va avoir le temps de bien préparer sa deuxième partie de saison pour ne pas faire revivre à ses supporters un exercice semblable à celui de l'an dernier.

Depuis son arrivée sur le banc de l' OL, Laurent Blanc compte deux victoires, un nul et deux défaites, dont une face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Un bilan assez maigre pour l'ancien entraîneur du PSG.