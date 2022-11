Stade Rennais : Une bonne nouvelle en vue pour le SRFC avant Donetsk

Publié par Enzo Vidy le 16 novembre 2022 à 11:15

Le 16 février prochain, le Stade Rennais se rendra à Varsovie pour défier le Shakhtar, qui pourrait perdre un atout majeur pour cette rencontre.

En ayant hérité du Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue Europa, le SRFC a évité les gros cadors venus des phases de poules de la Ligue des Champions comme le Barça, la Juventus ou encore l'Ajax Amsterdam. Cependant, le Shakhtar n'est pas une formation à prendre à la légère, loin de là. Toujours au rendez-vous chaque année en Ligue des Champions, cette équipe ukrainienne reste un véritable poison pour les adversaires qu'elle rencontre, et la sous-estimer serait du suicide pour les Rouge et Noir qui n'ont pas forcément rassurés lors de leurs dernières sorties européennes.

Mais il y a tout de même un paramètre important à prendre en compte, et qui pourrait bien faire les affaires du Stade Rennais. En effet, Foot Mercato a récemment révélé que Mykhaylo Mudryk, véritable pépite du Shakhtar, voudrait absolument quitter le club ukrainien cet hiver, ce qui voudrait dire qu'il pourrait ne pas être présent lors de la double confrontation face aux hommes de Bruno Genesio.

Stade Rennais : Le SRFC peut-il aller loin en Ligue Europa ?

En restant sur deux matchs nuls face au Fenerbahçe (3-3) et contre Larnaca à domicile (1-1), les Rennais ont montré des lacunes défensives qui ne pardonneront pas lors des prochaines échéances. En Turquie, les hommes de Bruno Genesio menaient 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu, et ont finalement concédé le match nul, qualifier de "faute professionnelle" par Benjamin Bourigeaud à l'issue de la rencontre.

Contre Larnaca, le SRFC a concédé beaucoup d'occasions et n'a pas montré grand-chose offensivement face à une équipe pourtant bien inférieure aux Bretons. Face à Donetsk, les Rouge et Noir devront montrer un autre visage que celui affiché lors des deux dernières rencontres de Ligue Europa pour continuer à faire rêver ses plus fidèles supporters.