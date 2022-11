Stade Rennais : Un grand renfort au milieu attendu en janvier !

Publié par Enzo Vidy le 16 novembre 2022 à 12:43

Gravement blessé le 11 septembre dernier face à l'AJ Auxerre, un milieu du Stade Rennais s'est exprimé sur son compte Twitter.

Lors de la victoire 5-0 des Rennais face à Auxerre il y a deux mois maintenant, le Roazhon Park avait assisté à la terrible blessure de son milieu de terrain Baptiste Santamaria. Gravement touché à la cheville gauche, le milieu rennais a dû subir une opération avant une convalescence de quatre mois, évoqué par L'Équipe le 12 septembre dernier. Mais hier soir, Baptiste Santamaria a publié des photos rassurantes sur son compte Twitter.

En effet, on le voit en pleine rééducation avec des exercices de gainage, ce qui signifie que la rémission se passe bien pour le milieu de terrain Rouge et Noir. Pour l'instant, aucune date concernant un retour à l'entraînement n'a été évoqué par le club, mais il n'est pas impossible de voir l'ancien milieu du SCO d'Angers revenir plus rapidement que prévu sur la pelouse du Roazhon Park.

Stade Rennais : Baptiste Santamaria, première recrue du mercato hivernal

On va très certainement pouvoir le considérer comme une recrue hivernale. En ayant très peu joué durant la première partie de saison à cause de sa blessure à la cheville, Baptiste Santamaria fera office de recrue lors de son retour en deuxième partie de saison, qui devrait faire beaucoup de bien à Bruno Genesio. Cependant, l'entraîneur des Rouge et Noir aura des choix à faire, car il y a du monde dans ce secteur de jeu. Le jeune Lesley Ugochukwu est en train de s'imposer devant la défense rennaise, et Xeka est devenu indispensable dans le milieu du SRFC. En ce qui concerne Flavien Tait, il répond toujours présent lorsqu'il est aligné par Bruno Genesio.

La bonne nouvelle pour le coach du Stade Rennais est qu'il aura de quoi faire tourner son effectif dans cette deuxième partie de saison qui s'annonce très intense chez les Bretons. Avec notamment la Ligue Europa qui fera son retour au mois de février pour le SRFC face au Shakhtar Donetsk.