OM Mercato : Nouvelle bombe du clan Gerson sur son avenir

Publié par Ange A. le 17 novembre 2022 à 05:37

Père et agent de Gerson, Marcao s’est de nouveau exprimé sur le départ de son protégé de l’ OM pour retourner à Flamengo.

Le prochain mercato pourrait de nouveau être agité du côté de l’Olympique de Marseille. L’ OM va lutter pour une place sur le podium après la longue trêve internationale. Sorti de toutes compétitions européennes suite à son élimination en C1, le club phocéen entend se renforcer pour de nouveau disputer la reine des compétitions européennes. Avec la récente blessure d’Amine Harit, le board marseillais devrait encore recruter dans le secteur offensif. Un nouveau défenseur pourrait également poser ses valises en Provence. Alors que des signatures sont espérées, quelques ventes sont aussi annoncées à Marseille. L’une des plus importantes sera sans doute celle de Gerson. Représentant et père du milieu brésilien, Marcao a fait la lumière sur ce dossier au moment où l’officialisation du retour de son poulain à Flamengo reste attendue.

OM Mercato : Gerson sans avenir à Marseille selon son agent

Interrogé par la presse locale, Marcao a fermé la porte à un possible retour de Gerson à l’Olympique de Marseille. L’agent du milieu âgé de 25 ans souhaite que son protégé retourne au bercail après ces derniers mois de galère à l’ OM. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, l’international auriverde repositionné un cran plus haut a vu son temps de jeu s’amenuiser. Au de la situation de son fils, Marcao a poussé pour son départ du club phocéen cet hiver. Reste maintenant à Marseille et Flamengo de conclure un accord.

« J’ai déjà vendu mon gars [Gerson deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant. La meilleure chose qui pouvait arriver à tout le monde était que Gerson retourne à Flamengo. Si d’aventure ils ne trouvent pas un terrain d’entente, malheureusement nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons faire. Je ne dirai pas qu’il veut retourner en France. La volonté du joueur est que la négociation avec Flamengo soit réglée et qu'il n'ait même pas à revenir [en France] », a-t-il assuré les selon les propos relayés par Lance.