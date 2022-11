OM Mercato : Longoria touche au but pour un deal au Brésil

Publié par Ange A. le 20 novembre 2022 à 22:42

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Gerson est sur le point d’aboutir. Le Brésilien devrait quitter l’ OM cet hiver.

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un hiver agité. Des renforts sont notamment attendus pour étoffer les rangs d’Igor Tudor. Le club phocéen est notamment en quête d’un nouvel attaquant pour épauler Alexis Sanchez aux avant-postes. Un nouveau défenseur central est également espéré face aux pépins physiques récurrents d’Éric Bailly. Avec la récente blessure d’Amine Harit, forfait pour le reste de la saison, l’ OM se cherche également un nouveau meneur de jeu. Les noms de Ludovic Blas et Enzo Le Fée sont évoqués. Dans le sens des départs, Gerson devrait bien quitter Marseille. Le milieu brésilien devrait retourner au bercail dès cet hiver. L’international auriverde, non sélectionné pour le Mondial, n’entre plus d’ailleurs dans les plans de jeu d’Igor Tudor. Alors que les tractations se poursuivent, un nouvel indice a été dévoilé pour le transfert de Gerson.

OM Mercato : Flamengo touche au but pour Gerson

Julio Miguel Neto révèle que Flamengo a fait un effort supplémentaire pour rapatrier Gerson. Le journaliste brésilien assure le club carioca a augmenté son offre pour son ancien poulain. « Flamengo s’est encore rapproché des valeurs souhaitées par l’Olympique de Marseille pour Gerson. Le deal pourrait se régler avant la date d’ouverture du mercato. Des négociations ont lieu entre les deux clubs », indique la source locale. Plusieurs autres médias locaux confirment d’ailleurs qu’il ne reste qu’un accord entre l’Olympique de Marseille et Flamengo pour acter le départ de Gerson. Lequel aurait déjà trouvé un accord avec la formation carioca pour un contrat de cinq ans assorti d’un salaire mensuel de 180 000 euros.

Selon Miguel Neto, l’opération pourrait se boucler autour de 10 millions. Le club brésilien possède encore 20% des droits du natif de Belford Roxo, soit 4 millions. Quant au club phocéen, il n’avait pas encore régler sa traite auprès de la formation brésilienne. Celle-ci est estimée à 6 millions d’euros. Un accord reste attendu entre les deux parties.