Real Madrid Mercato : Un cadre du Real pourrait s'engager au Barça

Longtemps considéré comme un futur grand talent, un attaquant du Real Madrid pourrait signer au Barça dès l'été prochain.

Le Real Madrid est l'un des meilleurs clubs du monde grâce à son histoire et son palmarès. Les Merengues ont notamment remporté 14 Ligue des Champions et 35 championnats d’Espagne, un record national et européen. Les dirigeants du Real Madrid souhaitent continuer de remplir leur armoire à trophée en gardant un effectif de qualité. Dans cette optique, les Merengues doivent prendre des décisions concernant les joueurs en fin de contrat : Toni Kroos, Luka Modric et Marco Asensio. Les deux légendes du millieu de terrain se rapprochent d’une prolongation tandis que l’avenir de l’international espagnol est encore incertain.

L’été dernier, l’international espagnol était proche de quitter le Real Madrid, mais Carlo Ancelotti a souhaité le conserver pour l’inscrire dans la rotation. Marco Asensio a perdu sa place de titulaire au profit de Vinicius Jr et Rodrygo qui incarnent la nouvelle génération dorée du Real. À 7 mois de la fin de son contrat, un départ libre est toujours possible.





Real Madrid Mercato : Marco Asensio évoque son futur et l’intérêt du Barça

L’été dernier, Marco Asensio a vécu un mercato mouvementé où le FC Barcelone souhaitait le recruter. À la veille de l’entrée en lice de l’Espagne, l’ailier de 25 ans s’est exprimé sur un éventuel transfert au Barça et son avenir. Il a déclaré : « Barcelone n'a jamais été une option. Je suis heureux au Real Madrid, je me sens très bien... mais à l'avenir on ne sait jamais. L'été dernier, ce n'était pas vrai que je considérais le Barça comme une option. J’espère que je pourrais prolonger au Real Madrid. Je suis très heureux ici. J'espère que je resterai encore au moins dix ans. »

L’international espagnol ne souhaitait pas rejoindre le Barça l’été dernier, mais sa déclaration laisse planer le doute concernant son avenir. Malgré son désir de prolonger au Real Madrid, en cas de refus des Merengues, l’ailier espagnol pourrait signer libre au FC Barcelone.