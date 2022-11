OM Mercato : Le transfert d’une star tombe à l’eau à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 24 novembre 2022 à 10:21

Selon les médias brésiliens, le milieu de terrain de l’ OM, Gerson, s’éloigne de Flamengo. De nouveaux éléments sont venus faire capoter l’opération.

Son transfert à Flamengo semblait pourtant bien avancé. Relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Gerson a pris la décision de s’en aller le plus rapidement possible. Le milieu de terrain est retourné au Brésil depuis quelques semaines maintenant et a rapidement entamé des négociations avec son ancien club, Flamengo. Le joueur de 25 ans a même rencontré les dirigeants brésiliens afin de peaufiner les derniers détails de son contrat. Et si Gerson s'est déjà mis d'accord avec le club carioca, l'affaire est encore loin d'être conclue et serait même tombée à l’eau.

OM Mercato : Le transfert de Gerson à Flamengo échoue

En effet, les deux écuries ne sont jamais parvenues à s’entendre sur le montant de la transaction. L’ OM s’attendait à récupérer les 20 millions d’euros investis sur le Brésilien l’été dernier. Une somme que le Flamengo ne peut dépenser pour récupérer son ancien meneur de jeu. « Il y a eu des discussions, mais on est très loin d’avoir trouvé un accord (…) Il y a une distance énorme entre ce que réclame l’ OM et ce qu’on peut offrir », a avoué Rodolfo Landim, le président de Flamengo dans des propos rapportés par L’Équipe.

La direction du club basé à Rio de Janeiro n’a pas vraiment l’intention de répondre favorablement aux exigences marseillaises. En dépit des négociations intenses entre les deux écuries, aucun accord économique n'a été conclu pour le transfert Gerson. L’opération était donc à l'arrêt depuis quelques jours. Et le journal ESPN va plus loin, en révélant que ce deal aurait finalement échoué. Ce qui représente un véritable coup dur pour le principal concerné, lequel est déterminé à quitter Marseille.

L’échec du transfert de Gerson à Flamengo, si cela est confirmé, risque ainsi d’être bénéfique à un autre prétendant. Le FC Séville de Jorge Sampaoli serait toujours en embuscade pour recruter le milieu offensif marseillais. Reste à savoir si les Andalous seront prêts à mettre le prix nécessaire pour boucler sa signature. En attendant, sauf rebondissement de dernière minute, l’ancien joueur de l’AS Rome fera son retour à Marseille dans les prochains jours. La Provence indique que Gerson est attendu à la Commanderie le 30 novembre pour la reprise de l'entraînement.