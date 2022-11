OM Mercato : Flamengo, l'énorme coup de pression de Gerson

Publié par Ange A. le 26 novembre 2022 à 08:37

Alors que son départ de l’Olympique de Marseille semble compromis, Gerson pourrait forcer son transfert à Flamengo et entend défier l’OM.

Juste un an après sa signature, Gerson est déjà sur le départ à l’Olympique de Marseille. Un départ de l’OM est souhaité par Marcao, le père et agent du milieu brésilien. Un retour à Flamengo est annoncé depuis plusieurs semaines. Le milieu âgé de 25 ans aurait déjà donné son aval pour signer un contrat de 5 ans avec le club carioca avec un salaire de 180 000 euros à la clé. Alors que l’international auriverde a déjà trouvé un accord avec le Mengao, les dirigeants marseillais et ceux brésiliens peinent à s’accorder dans ce deal. Le club phocéen n’entend pas brader son numéro 8 recruté recruté contre 20 millions d’euros l’été dernier. Une situation agaçante pour les dirigeants brésiliens qui pourraient finir par activer d’autres pistes. Flamengo pourrait toutefois bénéficier d’un coup de pouce inattendu de Gerson dans ce dossier.

OM Mercato : Vers un forcing de Gerson pour son retour à Flamengo ?

Le média pro-marseillais Treize013 indique que le milieu de terrain entend forcer son départ de l’Olympique de Marseille. Dans ce sens, il serait prêt à manquer la reprise des entraînements fixée au 30 novembre. L’international brésilien, non convoqué pour le Mondial, souhaite à « tout prix » retourner à Flamengo selon la source. Au vu de son changement de statut depuis l’arrivée d’Igor Tudor, il compte quitter les Olympiens pour se relancer sur ses terres.

Reste à savoir si les autres prétendants de Gerson passeront également à l’offensive pour le détourner cet hiver. Ancien coach de l’OM, Jorge Sampaoli a repris du service en cours de saison au FC Séville. Le technicien argentin, qui avait poussé pour le recrutement du Brésilien, voudrait tenter de nouveau sa chance avec son ancien protégé. Un intérêt des Londoniens de West Ham avait également été évoqué.