OL : Le point faible de Lyon mis à nu avant la reprise

04 décembre 2022

De nouveau à un rang décevant en championnat, l’ OL entend profiter de la trêve internationale pour améliorer certains axes.

L’Olympique Lyonnais n’y arrive pas en cette première partie de saison. À la trêve Lyon n’est que 8e au classement et reste sur deux matchs sans le moindre succès. Après la trêve internationale liée à la Coupe du monde, Laurent Blanc entend rectifier le tir. Raison pour laquelle le nouvel entraîneur de l’ OL est parti avec ses troupes en Espagne. Le successeur de Peter Bosz a identifié les axes à améliorer durant ce stage de préparation. Pour sa première sortie durant ce stage, les Gones ont certes remporté la partie mais ont de nouveau affiché leurs carences défensives. Pas de quoi réjouir l’entraîneur lyonnais.

OL : Laurent Blanc dévoile le point faible des Gones

Face à la modeste formation de Louvain, l’Olympique Lyonnais a encaissé trois buts. De quoi courroucer le coach de l’ OL. D’autant plus que ses protégés n’ont gardé leur cage inviolée qu’une seule fois en quatre mois. « Il faut aussi se rendre à l’évidence, défensivement, nous ne sommes pas assez solides. Ces problèmes ne se règlent pas comme cela d'un claquement de doigts. On doit être plus agressifs, c’est ce que j'essaye d’inculquer aux garçons », a confié l’entraîneur des Gones au sortir de la rencontre. Reste maintenant à savoir si son discours portera ses fruits. Pour ses autres matchs tests, Lyon sera aux prises avec des cadors comme Arsenal, actuel leader de Premier League, puis Liverpool, finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions.

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais sera de retour à la compétition le 28 décembre. Un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois attend la bande à Alexandre Lacazette. Laurent Blanc espère en outre disposer de renforts d’expérience lors du mercato. Il estime que son jeune groupe manque d’expérience. Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé par sa direction pour mener à bien sa mission.