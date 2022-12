OL : Le retour d'un défenseur se précise à l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 16:47

Après une blessure au genou et une intervention chirurgicale survenue il y a un mois, le retour d'un défenseur se précise à l' OL.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2021, Jérôme Boateng vit des moments compliqués depuis un an. Ses débuts sous l'ère Peter Bosz n'ont pas été un franc succès, et l'international allemand a rapidement perdu sa place de titulaire au profit du jeune Castello Lukeba. Invité à quitter le club, l'expérimenté défenseur central n'a jamais voulu abandonner, et l'arrivée récente de Laurent Blanc lui a permis de retrouver une place de titulaire sur les trois premiers matches dirigés par l'ancien coach du PSG. Mais face à l' OM lors de la défaite 1-0 des Gones le 6 novembre dernier, l'Allemand a été touché au niveau du genou et a dû subir une opération qui s'est très bien déroulée. Aujourd'hui en pleine rééducation pour revenir sur les terrains, Jérôme Boateng semble être sur la bonne voie.

OL : Jérôme Boateng a été convoqué pour le stage à Dubaï

S'il n'est pas encore totalement remis de sa blessure, Jérôme Boateng continue son programme individuel avec le staff de l'Olympique Lyonnais. D'après les informations révélées par Olympique-et-lyonnais, le défenseur lyonnais n'a toujours pas repris les séances collectives avec ses coéquipiers dans le but de ne pas prendre de risque concernant une éventuelle rechute.

Actuellement à Dubaï avec ses coéquipiers pour un stage, Jérôme Boateng ne devrait pas être de la partie pour le match face à Arsenal d'après le média en ligne. Cette rencontre se jouera jeudi à 16h30, et sera le premier gros test pour les hommes de Laurent Blanc, face à une équipe d'Arsenal qui a réalisé une première partie de saison fantastique en Premier League. Ensuite, l' OL sera confronté à Liverpool dès dimanche, avant d'affronter Sochaux et Monza, le 17 et 22 décembre prochain.