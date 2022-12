OL : Les mots forts de Blanc après la déroute contre Arsenal

Publié par Ange A. le 10 décembre 2022 à 03:32

Entraîneur de l’ OL, Laurent Blanc est de nouveau passé aux aveux après la lourde défaite de Lyon contre Arsenal en amical.

Alors que le feuilleton de la vente de l’Olympique Lyonnais est loin d’avoir rendu son verdict, Laurent Blanc et ses poulains se trouvent actuellement à Dubaï. Les Gones peaufinent leur préparation dans le Golfe depuis quelques jours. L’ OL s’est envolé pour les Émirats après une première sortie peu convaincante en amical contre les Belges de Louvain. Les Lyonnais ont encore affiché leurs carences défensives malgré leur succès (5-3). Pour leur deuxième sortie ce jeudi, ils n’ont pas fait mieux face à Arsenal, actuel leader de Premier League. Lyon s’est incliné (3-0) contre les Gunners. Au lendemain de cette défaite, l’entraîneur lyonnais a confirmé l’immense défi qui l’attend avec son nouveau club.

OL : Laurent Blanc confirme un important chantier à Lyon

Pour Laurent Blanc, il y a encore un important travail à accomplir pour atteindre les objectifs fixés par la direction des Gones. Privé de Coupe d’Europe cette saison, l’Olympique Lyonnais souhaite accrocher une qualification européenne au bout de la campagne en cours. Mais au vu des carences affichées, l’ OL risque de nouveau de passer à côté de ses objectifs. Raison pour laquelle son entraîneur entend saisir le taureau par les cornes pour relancer les Gones, seulement 8es de Ligue 1 à la trêve.

« Lyon a un problème et on a un gros chantier. À nous, c’est-à-dire tout le club, de retrouver la gagne et une identité de jeu pour remettre l’OL là où il doit l’être. Le dire, ça prend cinq secondes, mais le réaliser... J’espère avoir le temps », a expliqué le technicien lyonnais dans les colonnes de L’Équipe. Après sa déroute contre Arsenal, le club rhodanien joue gros ce dimanche en amical contre Liverpool. Il va signer son retour en championnat le 28 décembre lors de la 16e journée.