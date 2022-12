OL Mercato : Un défenseur de Lyon fait saliver Manchester United

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 18:35

Déjà courtisé par plusieurs cadors européens en vue du prochain mercato hivernal, un défenseur de l'OL fait saliver Manchester United.

Du haut de ses 19 ans, Malo Gusto impressionne sur le côté droit de la défense lyonnaise. Formé à l'Olympique Lyonnais, le défenseur français voit sa carrière réellement démarrer lors de la saison 2021-2022. Doublure officielle de Léo Dubois, Malo Gusto va rapidement connaître sa première titularisation avec l'OL tout en restant deuxième dans la hiérarchie des latéraux droits.

Mais le jeune joueur des Gones va profiter du départ de Léo Dubois à l'issue de la saison dernière pour devenir titulaire indiscutable à son poste. Malgré le départ de Peter Bosz et l'arrivée récente de Laurent Blanc, rien ne change et Malo Gusto fait partie des éléments indispensables de l'effectif lyonnais cette saison. Ses bonnes performances ne manquent pas d'interpeller certains gros clubs européens. Après le Real Madrid, le Bayern et Tottenham, c'est au tour des Reds Devils de faire les yeux doux à l'Olympique Lyonnais pour Malo Gusto.

OL Mercato : Malo Gusto, un profil apprécié par Manchester United

Si l'on en croit les informations publiées par Sky Sports, les dirigeants de Manchester United apprécieraient tout particulièrement le profil de Malo Gusto. Estimé à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, le défenseur lyonnais pourrait rapporter gros à son club formateur qui va avoir besoin de faire rentrer des sommes d'argent assez importantes dans les caisses rhodaniennes.

Pour le moment, aucune offre n'a été formulée par les représentants mancuniens qui devraient prendre encore un peu de temps pour réfléchir. De plus, Erik ten Hag surveille également le dossier Denzel Dumfries. Le défenseur néerlandais a réalisé une très bonne Coupe du monde avec les Pays-Bas malgré l'élimination en quart de finale, et semble avoir tapé dans l'œil de l'entraîneur des Red Devils.