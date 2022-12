Equipe de France : Dembélé ne voudra faire aucun cadeau à Messi !

Publié par Thomas le 16 décembre 2022 à 19:20

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a assuré en conférence de presse que l’Equipe de France était parée pour contrer la star argentine dimanche.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Ousmane Dembélé s’est exprimé face aux journalistes à deux jours de la finale du Mondial contre l’Albiceleste. Une rencontre particulière pour l’attaquant tricolore qui endossera un rôle de cadre lors de ce rendez-vous, à l'inverse d’il y a quatre ans en Russie. Un nouveau statut pour l’ancien crack du Stade Rennais, qui, à l'image de l'Equipe de France, semble métamorphosé par rapport à la finale de 2018. "On était un peu plus euphorique après la victoire contre la Belgique, là on est plus calme, concentré. Je pense qu’il y a plus d’expérience qu’en 2018, plus de serenité. À ce moment c’était la première depuis 20 ans, ce n’était pas la même chose", explique le joueur de 25 ans.

Si contre la Croatie les Bleus se méfiaient d’un collectif redoutable, face à l’Argentine, la menace porte un nom, Lionel Messi. Au sommet de son art que ce soit avec le PSG cette saison ou depuis l’ouverture du Mondial avec sa sélection, le septuple Ballon d’Or sera suivi partout sur le globe dimanche après-midi, par des fans inconditionnels qui ne rêvent que d’une chose, voir la Pulga soulever le dernier trophée qu’il lui manque. Mais les Bleus, forts d’un réalisme à toute épreuve, comptent bien gâcher la fête lors de cette finale. "Aujourd’hui on est l’Equipe de France en finale de la Coupe du Monde. On se bat pour notre pays, pour notre équipe pour tout le chemin a parcouru. Nous, tous les joueurs, tous les Français voulons gagner la Coupe du Monde, on veut qu’ils soient fiers de nous."

Equipe de France : Dembélé se souvient de ses débuts au Barça avec Messi

Recrue phare du FC Barcelone lors de l'été 2017, Ousmane Dembélé garde de jolis souvenirs de son rapport avec Lionel Messi, avec qui il a partagé le vestaire blaugrana jusqu’en 2021. "Avec Lionel Messi j’ai passé 4 belles années à Barcelone. C’est l’un des joueurs qui m’a fait aimer le Barça avec Iniesta. Dans le vestiaire c’est une personne simple très calme, il aide énormément les jeunes. Moi je venais d’arriver j’étais à côté de lui dans le vestiaire il m’a beaucoup apporté. Difficile de le contrer mais on va tout faire pour qu’il touche le moins de ballons."

Si la Pulga a depuis quitté la Catalogne pour rallier le PSG, "Dembouz" lui est toujours bien installé au Barça, où il jouit d'un rôle toujours plus prépondérant. Véritable chouchou de son entraîneur, Xavi, l’ailier tricolore confie avoir reçu les encouragements de son technicien espagnol durant le Mondial. "Je me sens très bien depuis le début du Mondial je suis heureux. Je suis concentré depuis le début et oui je communique avec Xavi. Il m’a encouragé, il m’a dit de continuer ce que je fais. Il est heureux pour moi et Jules aussi."