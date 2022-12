OL : Le nouveau coup de gueule de Laurent Blanc avant la reprise

Publié par Ange A. le 18 décembre 2022 à 06:33

Laurent Blanc l’a mauvaise. L’entraîneur de l’ OL s’est montré acerbe après le match nul concédé contre le FC Sochaux samedi.

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais. Après sa victoire en préparation contre Liverpool (3-1), l’ OL a été contraint au match nul samedi contre le FC Sochaux. Corentin Tolisso (29e) a évité la défaite aux Gones en répondant à l’ouverture du score rapide de Sissoko (7e). Laurent Blanc est loin d’être satisfait de la prestation de ses poulains. Après la rencontre, le technicien lyonnais a pointé les carences de son effectif. Une fois de plus, le successeur de Peter Bosz déplore le manque d’expérience de ses éléments. « J’ai des jeunes joueurs et ils se font souvent prendre dans le marquage et parfois ça peut être grave. On n’a pas été très bons, on va analyser ce match par secteur de jeu et ça va prendre un peu de temps », a indiqué le coach lyonnais devant les médias.

OL : La frustration de Laurent Blanc après le nul contre Sochaux

Au vu du manque d’expérience de son groupe, Laurent Blanc espère la signature de renforts plus expérimentés lors du prochain mercato. En attendant de nouveaux renforts, le coach de l’Olympique Lyonnais espère créer une certaine concurrence dans son groupe pour le tirer vers le haut. « Le groupe répond présent mais doit être plus performant. Il n’y a pas assez de concurrence dans ce groupe à mon sens, c’est à moi de la créer car c’est la concurrence qui vous fait avancer. Les joueurs doivent mieux faire dans l’utilisation du ballon. Je pense qu’il n’y a pas assez de mouvement notamment dans le secteur offensif », a expliqué l’entraîneur de l’ OL.

Accroché par Sochaux, Lyon a un dernier match de préparation à disputer jeudi contre Monza. Les Gones signeront ensuite leur retour en Ligue 1 le 28 décembre sur la pelouse du Stade Brestois. La rencontre compte pour la 16e journée du championnat.