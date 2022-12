Mercato PSG : Changement radical dans l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2022 à 14:55

La principale info mercato PSG du jour concerne l'avenir de Sergio Ramos. En négociation Paris SG pour prolonger, l'espagnol pourrait être dérouté.

Alors que le contrat de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain expire au terme de la saison en cours, Luis Campos annonçait la couleur pour l’avenir du défenseur central de 36 ans. Sur ce dossier mercato PSG, le portugais déclarait en septembre dernier : « moi, je suis très content avec le niveau de Sergio Ramos. Je pense qu’il n’est pas heureux de sa dernière saison. Je connais très bien Sergio, je l’ai connu au Real, il va faire une saison très bonne. Il progresse, il continue à être performant, donc pourquoi ne pas continuer. »

Arrivé au PSG gratuitement au mercato de juillet 2021, l’ancien capitaine du Real Madrid semble revenu à son niveau après une première année bien compliquée en Ligue 1. Les choses se passent tellement bien que les dirigeants du Paris Saint-Germain étaient disposés à lui proposer une rallonge d’une saison supplémentaire sur son contrat expirant le 30 juin prochain. Mais il paraît que la tendance est en train de basculer dans le sens contraire pour le Champion du monde 2010.

Mercato PSG : Sergio Ramos finalement libéré par le Paris SG ?

Après la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a programmé des réunions pour évoquer l’avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Sous contrat jusqu’à l’issue de la saison, Messi devrait recevoir une offre pour poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Toutefois, aucun rendez-vous n’aurait été fixé pour Sergio Ramos. Rien d’étonnant puisque selon le média El Nacional, la direction du PSG n’aurait pas l’intention de conserver l’international espagnol après la fin de son contrat en juin. Le mercato PSG de l'été prochain amènera donc la direction à cibler un joueur défensif de son niveau.

La source ibérique explique que si Christophe Galtier, l’entraîneur parisien, apprécie le leadership de Ramos au sein du vestiaire, les dirigeants seraient encore dans le doute à cause de son âge et ses blessures récurrentes, sans compter son salaire de 12 millions d’euros annuels. D’ailleurs, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi travailleraient ardemment en coulisses à faire venir Milan Skriniar au Paris SG Paris SG au mercato estival pour prendre la place de Sergio Ramos.

Mercato PSG : Luis Campos a le regard en Angleterre et au Brésil

Il faut cependant noter que la priorité mercato hivernal du PSG à un nom et c'est Marcus Rashford de Manchester United. Le club parisien aura une rude concurrence du FC Barcelone sur ce dossier. Le club de la capitale a surement d'autres dossiers à l'esprit puisque le président du PSG a lui-même annoncé une volonté d'améliorer l'équipe.

Toujours dans les dossiers Mercato PGS, le directeur sportif Luis Campos aurait des vues sur une pépite du foot brésilien. Le spécialiste des gros coups mercato aurait à l'idée d'engager le jeune Estevao Willian, ailier de Palmeiras. Tout juste âgé de 15 ans, la pépite brésilienne intéresserait au plus haut point la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain FC. Sur ce dossier mercato PSG, rien ne sera là non plus très simple puisque de nombreux clubs surveillent également le joueur.

Les médias anglais parlent de l'intérêt de Chelsea et d'Arsenal, mais aussi du FC Séville qui serait entré dans la bataille. Sauf qu'il n'y a pas de crainte à avoir pour le club parisien qui a largement de quoi repousser les offensives de ses adversaires. Le club appartenant au Qatar est irrésistible sur le plan financier. Luis Campos ne devrait donc avoir aucun mal à s'offrir Estevao Willian au mercato PSG.

Seul problème sur ce dossier, le joueur n'a que 15 ans. Au regard des règles de la FIFA, il ne peut être transféré avant sa majorité. Même si le PSG arrive à boucler son transfert au mercato estival, il devra le prêter dans la foulée à Palmeiras pour 3 saisons. Cela lui permettra d'arriver à maturité dans un club qui lui fait déjà confiance et qui devrait lui accorder du temps de jeu pour faciliter sa progression.

L'actualité mercato PSG se prolonge donc dans le temps avec ces nouveaux dossiers qui ont filtré dans la presse brésilienne.