Stade Rennais : Quel mercato pour Bruno Genesio et le SRFC cet hiver ?

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 20:25

Après une belle première partie de saison, le Stade Rennais se tourne vers son mercato hivernal. Une fenêtre qui devrait être marquée par des départs.

À l’instar de l’exercice passé, le SRFC version Bruno Genesio livre une première partie de saison canon. Après un début timoré, l’équipe bretonne s’est progressivement hissée dans le haut du classement actant sa 3e place du podium juste avant la trêve internationale. Les Rouge et Noir, sur une série record de 17 rencontres sans défaite, comptent bien surfer sur cette dynamique post-coupe du monde avec comme premier défi, le déplacement à Reims jeudi. Signe d’une bonne santé footballistique, le Stade Rennais a enchaîné trois amicaux ces dernières semaines, pour trois succès dont une victoire 3-1 contre Brest avant Noël.

"Il y a toujours l’inconnu de réattaquer une nouvelle saison. Et avant tout premier match d’une nouvelle saison il y a une incertitude mais c’est vrai que mon équipe, sur toute la préparation, m’a plutôt rassuré", évoquait l'entraîneur rennais au micro de Thomas Rassouli après le succès contre le SB29. Cette "nouvelle saison" évoquée par Bruno Genesio, qui d’ordinaire fait mal aux Rouge et Noir, devra logiquement passer par la case mercato dans quelques jours. Une étape où, on le sait, le SRFC n’est pas forcément coutumier des grands chantiers.

Stade Rennais Mercato : Aucune arrivée prévue cet hiver à moins que...

Toujours à l’affut des très bons coûts sur le marché des transferts, Florian Maurice se montre généralement plus clame en janvier dans son recrutement. Plutôt un bon signe, puisque cette tranquillité témoigne de belles performances du groupe en place dirigé par Bruno Genesio. Et comme l’année dernière, aucune signature n’est à prévoir côté Stade Rennais, du moins si le club de perd pas de joueurs d’ici-là.

« Un mercato reste un mercato. Normalement, il devrait être assez stable. Mais il y a quelque chose qu’on ne maitrise pas, c’est la coupe du Monde. Logiquement, nous ça ne devrait pas bouger beaucoup, en tout cas je le souhaite », indiquait il y a peu le président rennais, Olivier Cloarec, au sujet de la fenêtre hivernale. Car victime de son succès, le Stade Rennais pourrait voir débarquer plusieurs offres importantes sur le marché de janvier pour certaines de ses pépites. Hamari Traoré (en fin de contrat en juin), Adrien Truffert ou encore Kamaldeen Sulemana pourraient ainsi recevoir les avances de clubs européens ces prochains semaines.

Stade Rennais : Santamaria et Omari, les deux vraies recrues du SRFC ?

Au final, le Stade Rennais pourrait baser son mercato hivernal autour de l’état de forme de Baptiste Santamaria et Warmed Omari. Les deux joueurs, indispensables au collectif Rouge et Noir avant leurs blessures, ont fait leur retour sur les terrains durant la trêve internationale après plusieurs mois d’absence. Un retour en forme qui devrait occasionner du mouvement au milieu et en défense. En ce qui concerne Omari, sa montée en puissance devrait ouvrir la porte à un départ de Joe Rodon, qui ne rentre plus dans les plans de son coach. Après une première partie de saison décevante, le Gallois devrait rebondir dans un nouveau club ou retourner plus tôt que prévu à Tottenham. Le natif de Bandraboua (Mayotte) devrait quant à lui récupérer sa place de titulaire au côté de Arthur Theate.

Même schéma pour Baptiste Santamaria, qui réintégrera un milieu de terrain bien plus dense qu’en début de saison. Outre le recrutement du Portugais Xeka, le Stade Rennais a mis en lumière cette saison le jeune Lesley Ugochukwu, qui ne cesse de monter en gamme dans un rôle de sentinelle. De belles performances qui ne devraient pas menacer Santamaria, mais qui pourraient en revanche mettre sur la touche l’ancien joueur du LOSC. Ce dernier, sous contrat jusqu’en 2024 au SRFC, n’est pas certain de terminer la saison chez les Rouge et Noir, à moins qu’une cohabitation soit trouvée entre les trois milieux.