OM Mercato : FC Nantes, Ludovic Blas tranche pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 05 janvier 2023 à 15:51

Souhaitant renforcer l’entrejeu, l’ OM ambitionne de s’offrir Ludovic Blas. Le milieu du FC Nantes a cependant une idée précise pour son avenir.

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’ OM compte se donner les moyens de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour ce faire, les dirigeants de l’Olympique de Marseille souhaitent se montrer très ambitieux lors de ce mercato hivernal. Après avoir bouclé le départ de trois joueurs, le club phocéen s’active à présent pour faire venir de nouvelles recrues. L’arrivée d’au moins deux renforts offensifs est même jugée prioritaire par la cellule de recrutement de l’ OM. Plusieurs pistes sont même déjà explorées dans ce sens.

Et si les noms de Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) ou encore Azzedine Ounahi (Angers SCO) sont évoqués ces derniers jours, les dirigeants de l' OM ont aussi des vues sur Ludovic Blas qui réalise une bonne saison au FC Nantes. Comme le confirme Foot Mercato, le milieu de terrain nantais figure bel et bien sur la shortlist de l’ OM. Tout proche de rejoindre le LOSC lors du dernier mercato estival, Ludovic Blas pourrait finalement quitter le FC Nantes ce mois-ci. En plus de l’ OM, le joueur de 25 ans voit aussi d’autres prétendants lui faire la cour. L’OGC Nice et d’autres clubs étrangers seraient aussi sur ses traces. Toutefois, le principal concerné a déjà tranché pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : Ludovic Blas veut rester au FC Nantes

Malgré les différentes approches de ses prétendants, Ludovic Blas n'a jusqu'ici aucune envie de quitter les Canaris. Le média en ligne assure d’ailleurs que le milieu offensif français n’a pas l’intention de quitter le FC Nantes en plein milieu de saison, pour une raison bien précise. Il entend disputer la double confrontation contre la Juventus en Ligue Europa avant d’envisager un quelconque départ du FCN. Sauf une offre satisfaisante, l’ancien Guingampais devrait donc terminer la saison chez les Jaune et Vert.

Si l’ OM a toujours pris plaisir à s'attacher les services d'anciens joueurs du FC Nantes, tels que Dimitri Payet, Valentin Rongier, Amine Harit ou encore Jordan Veretout, cette fois-ci la piste menant à Ludovic Blas semble vouée à l'échec. Conscient de cette situation, l’ OM devra de son côté se rabattre sur des cibles plus accessibles en vue de renforcer son entrejeu cet hiver. Les dirigeants du club phocéen s'activent déjà dans ce sens.