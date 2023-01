ASSE Mercato : Révélations sur un gros échec de Saint-Etienne cet hiver

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 11:51

Le retour manqué d'un défenseur à l’ ASSE n’a pas fini de livrer tous ses secrets. L’insider Mohamed Toubache-Ter fait des révélations.

Ancien joueur l’ ASSE (2010-2014), Faouzi Ghoulam (32 ans) a eu l’opportunité de revenir dans son club formateur cet hiver. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat au SSC Naples, il s’est entraîné avec l’AS Saint-Etienne pendant la trêve de la Coupe du monde 2022. Très impliqué et affuté lors des séances d’entraînement et du match amical disputé face à l'AC Ajaccio, le défenseur a impressionné le staff technique stéphanois. La direction de l' ASSE lui a ensuite fait une offre, mais les parties ne sont pas tombées d’accord, sur la durée du contrat. « On lui fait une proposition à Faouzi, il y avait une envie commune, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. On espère qu’il trouvera un projet qui lui conviendra », a confirmé Laurent Batlles, en décembre.

ASSE Mercato : « Une gestion humaine catastrophique » dans le dossier Ghoulam

Alors que l’arrière latéral gauche est annoncé vers Angers SCO, actuelle lanterne rouge de Ligue 1, Mohamed Toubache-Ter livre des informations sur l’engagement et la détermination dont a fait preuve le joueur formé à l’ ASSE (1999-2010), pendant les entraînements avec les Verts. Mais aussi sur son discours galvanisant dans le vestiaire. Vu le rôle de leader que Faouzi Ghoulam aurait pu jouer sur le terrain comme dans le vestiaire stéphanois, l’Insider estime que l’AS Saint-Etienne est passé à côté d’un gros coup. « Sur le dossier Faouzi Ghoulam. C'est une gestion humaine catastrophique », a-t-il martelé dans un premier temps.

« C’est un manque de respect par rapport au joueur qui voulait vraiment revenir à l' ASSE. Il a fait halluciner les mecs du vestiaire. Il avait un discours incroyable parce que dans sa tête il avait déjà signé. Il leur disait on va se maintenir les gars. Il faut rester rigoureux », a expliqué la source ensuite, dans un space sur Twitter organisé par le compte Lagreenitude.