OL : Laurent Blanc dresse un terrible constat avec Nantes

Publié par Ange A. le 08 janvier 2023 à 01:18

Laurent Blanc n’est pas serein au lendemain de la victoire de l’ OL en Coupe de France et à la veille du choc contre le FC Nantes.

L’Olympique Lyonnais a renoué avec le succès samedi en Coupe de France. Battu par Clermont lors de la dernière journée de Ligue 1, l’ OL s’est imposé d’une courte tête face au FC Metz au Groupama Stadium (2-1). Entraîneur des Gones, Laurent Blanc reste mesuré malgré cette victoire. Le coach lyonnais préfère surtout retenir la qualification de son équipe aux dépens des Grenats. « Se qualifier est le plus important. En Coupe, les premiers tours sont parfois très durs, voire pire, c’est le charme de la Coupe et pour ça qu’on l’aime », a d’abord lancé le technicien avant d’évoquer une nouvelle fois les carences défensives de son équipe. Il espérait une meilleure performance contre la formation de Ligue 2.

OL : Une inquiétude pour Laurent Blanc avant Nantes

Laurent Blanc espérait que l’Olympique Lyonnais réalise un clean-sheet face au FC Metz. « Actuellement, à Lyon, tout est dans la difficulté. Quand on gagne, comme là, ça passe et quand c’est une défaite contre Clermont (0-1), ça ne passe pas. Il y a l’état d’esprit à améliorer mais pas que. Il y a la qualité. Cela se travaille mais c’est plus difficile à acquérir. Je pensais que nous parviendrions à réaliser un clean-sheet mais nous n’y arrivons pas… », a déploré l’entraîneur lyonnais.