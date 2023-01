FC Nantes-OL : Les compos du FCN et Lyon tombent avec des surprises

Publié par ALEXIS le 11 janvier 2023 à 17:47

Choc de la 18e journée, le match FC Nantes-OL a été sérieusement préparé par les deux équipes, qui ont sorti leurs meilleures compos, avec des surprises.

Un gros défi attend le FC Nantes ce mercredi à 19h, lors de la réception de l’ OL en Ligue 1. Le FCN va en effet tenter d’enchaîner une troisième victoire, après le succès sur l’AJ Auxerre (1-0) en championnat et l’AF Virois (0-2) en Coupe de France. Mais un joueur clé du FC Nantes, Nicolas Pallois, manque à l’appel face à l’Olympique Lyonnais.

Victime d’une entorse au genou en Coupe de France et remplacé peu avant la mi-temps, il n’est pas disponible pour un mois minimum. En l'absence du défenseur central, Antoine Kombouaré a retenu un groupe de 20 joueurs, avec une surprise, la présence de Nathan Zeze. Convoqué en Coupe de France, samedi, et lancé lors du match à Vire-Normandie à la place de Pallois, le défenseur de 17 ans est retenu pour le match contre l’ OL. Cependant, il ne devrait pas être titulaire contre Lyon.

OL : Lovren, Gusto, Tolisso présents, Boateng et Aouar absents à Nantes

Quant à l' OL, il peut compter sur sa nouvelle recrue Dejan Lovren pour défier le FC Nantes au stade de la Beaujoire. Le défenseur central croate est dans le groupe convoqué par Laurent Blanc. Il pourrait même faire sa première apparition, car l’entraineur des Gones s’est passé de Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Mamadou Sarr. Touché à la cuisse et au fessier, Malo Gusto est de retour dans le groupe de Lyon. Il avait manqué les trois derniers matchs de l’ OL en Ligue 1. Toutefois, le défenseur latéral, très convoité, ne devrait pas débuter le match. Le jeune Saël Kumbedi (17 ans) est bien parti pour enchaîner après ses prestations satisfaisantes dans le couloir droit, contre le Stade Brestois (4-2) et Clermont Foot (0-1) en Ligue 1 et face au FC Metz en Coupe de France (1-0).

De retour de blessure, Corentin Tolisso devrait également retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu, aux côtés de Maxence Caqueret et Rayan Cherki, après une longue absence. Outre les absences de Jérôme Boateng et Damien Da Silva, la grosse surprise dans le groupe de l’ OL est l’absence de Houssem Aouar. L’international français est encore absent à Nantes, après avoir manqué le 32e de finale de la Coupe de France, samedi.

Compo probable du FC Nantes :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : F. Centonze, A. Girotto, J-C. Castelletto, Q. Merlin

Milieux de terrain : M. Sissoko, L. Blas, P. Chirivella

Attaquants : I. Ganago, M. Mohamed, M. Simons

Compo probable de l' OL :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : S. Kumbedi, S. Diomandé, C. Lukeba, N. Tagliafico

Milieux de terrain : M. Caqueret, R. Cherki, C. Tolisso

Attaquants : Tetê, A. Lacazette, K. Toko Ekambi