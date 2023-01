OL Mercato : Laurent Blanc confirme, un attaquant veut quitter Lyon

Publié par Enzo Vidy le 20 janvier 2023 à 15:50

En conférence de presse à la veille d'affronter Chambéry en Coupe de France, Laurent Blanc a confirmé qu'un attaquant de Lyon voulait quitter l' OL.

Dans une période extrêment tendue, l' OL a rendez-vous en Coupe de France ce week-end, du côté de Chambéry pour les 16es de finale. Après les mauvais résultats à répétition qui ont provoqué la colère des supporters, l'Olympique Lyonnais n'a absolument pas le droit à l'erreur, et doit profiter de cette compétition pour se réconcilier avec son public.

Présent devant la presse pour évoquer cette rencontre, Laurent Blanc est revenu sur la crise qui touche actuellement l' OL. "On a eu la tête dans le sac pendant quelques jours. La défaite contre Strasbourg a été dure à encaisser. J'ai dit aux joueurs qu'ils devaient avoir envie de vite rejouer au Groupama Stadium."​ Le technicien lyonnais est ensuite revenu sur le mercato hivernal et sur les noms évoqués ces derniers jours. S'il a confirmé la piste Joao Gomes, il a également confirmé que certains joueurs voulaient quitter l' OL dès cet hiver.

OL Mercato : Laurent Blanc confirme que Romain Faivre veut quitter Lyon

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, et Laurent Blanc l'a confirmé ce vendredi en conférence de presse. Romain Faivre, arrivé à l' OL l'année dernière contre un chèque de 18 millions d'euros, n'est pas heureux chez les Gones d'après les dires de son coach. "J'ai discuté avec des joueurs et je n’ai aucun problème avec la situation. J’ai discuté avec Romain Faivre et c’est un joueur que j’adore mais il veut partir. Il n’est pas heureux à Lyon donc il faut trouver une solution mais c’est dur parce qu’il y a un contrat, un club qui a misé beaucoup sur Romain." Les prétendants ne manquent pas pour l'ancien brestois, notamment en Ligue 1, où le FC Lorient veut absolument recruter le joueur de l' OL.